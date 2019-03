Nissan plantea reducir 500 empleos en Barcelona

La multinacional japonesa Nissan ha planteado a la plantilla una reducción de hasta quinientos empleos en las instalaciones productivas que tiene en Barcelona, sobre todo, en Zona Franca. Nissan cuenta con 3.000 personas en la factoría barcelonesa, a las que habría que sumar otras 300 personas de la planta de Montcada y Reixac en la que fabrica ejes para los modelos pick up. Esto supondría una reducción del 15% de la plantilla. Desde la empresa siempre se ha asegurado que no se van "a producir medidas traumáticas". Así lo expresó José Vicente de los Mozosel pasado 5 de marzo en el marco del Salón del Automóvil de Ginebra. De hecho, este próximo martes, de los Mozos acompañado del presidente de Nissan Europa, Gianluca De Ficchy y del director general de Nissan Ibérica, Genís Alonso, expondrán tanto a la plantilla como a los medios de comunicación el plan de industrialización previsto. Es decir, según la empresa no se van a realizar despidos masivos ni un ERE sino que se tramitarán prejubilaciones y bajas incentivadas. Esta planta está produciendo por debajo del 40% de su capacidad, según la empresa.