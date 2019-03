El futur dels eixos comercials i les solucions digitals de brand experience centraran la 3a Setmana del Comerç

Les Jornades Comerç Increïble –sessions de debat i coneixement que se celebren en el marc de la Setmana del Comerç— se centraran enguany en analitzar les noves eines de promoció dels eixos comercials i en les oportunitats de les solucions tecnològiques pel comerç.

Una de les jornades —dimarts, 26 de març— es dedicarà de forma monogràfica a analitzar i debatre el present i futur dels eixos comercials a Catalunya, i la futura llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs), com a eina de foment i millora de la àrees comercials.

També tindrà lloc el "Retail Talks", un showroom per al comerç, on destacades empreses i entitats presentaran les seves solucions digitals en àmbits com la intel·ligència artificial, Big Data o neuromàrqueting orientades al brand experience.

A banda, les entitats i associacions de comerç se sumen a la 3a Setmana del Comerç, més de 150 activitats i accions arreu del territori

Del 25 al 31 de març se celebra la tercera edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa que impulsa la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). Amb el comerç com a protagonista, aquesta iniciativa pretén ser el punt de trobada amb el sector comercial i on es combinaran espais d'intercanvi d'experiències, plataformes de reflexió, i espais de foment d'idees amb un munt d'activitats arreu del territori que ajudaran a posar en valor el comerç i a reivindicar l'important paper que juga en l'economia catalana i en el model de país.

El tret de sortida de la Setmana del Comerç el donarà dilluns, 25 març, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, al Caixa Fòrum, i comptarà amb la conferència "Radical Retail" on el consultor i fundador d'Infonomia, Alfons Cornella explicarà la seva visió sobre el comerç.

JORNADES COMERÇ INCREÏBLE

Es comptarà amb la col·laboració de 3 experts europeus sobre la implantació del BID's al Regne Unit i Alemanya.

La jornada del 27 de març se centrarà en "Vendre com sempre, però diferent! Com reinventem les botigues per vendre en un futur?". De la mà de l'economista i "botigueròleg" Marcos Álvarez, s'ajudarà als assistents fer una diagnosi diferent dels seus negocis per planificar noves estratègies de venda per al futur. Alhora es debatrà sobre els nous perfils de consumidor, i de les noves competències que han de tenir els venedors.

Dijous, 28 de març, la sessió es dedicarà a com maximitzar les inversions en eines tecnològiques. Amb la participació de 3 experts en la matèria, la jornada s'orienta específicament als empresaris de comerç, serveis i moda i als professionals que gestionen aquest àmbit a les seves empreses.

Divendres, 29 de març, tindrà lloc el Retail Talks, un showroom per al comerç, on destacades empreses i entitats presentaran les seves solucions digitals en àmbits com la intel·ligència artificial, Big Data o neuromàrqueting. Amb l'aparença d'un "market place", 16 empreses proveïdores exposaran in situ totes les solucions que ofereixen per a la generació de brand experience per al comerç detallista, amb contactes B2B amb els assistents.

Activitats de 3a Setmana del Comerç al Vallès Occidental

Entitats i associacions de comerciants de la comarca se sumen una edició a la Setmana del Comerç amb un ampli programa d'activitats, amb prop d'una desena d'activitats, que inclou des de jornades de reflexió i coneixement per a professionals fins a activitats lúdiques per a tots els públics.

A Sabadell, l'Associació de Comerciants del Centre ha programat del 15 de març fins el 6 d'abril l'activitat "Troba els objectes que han perdut els personatges dels contes als aparadors i participa en el sorteig de molts premis!». De la seva banda, l'Associació de Comerciants de Sabadell-Ca n'Oriac impulsa del 25 al 31 de març la campanya "Comprar al barri té premi!". A Terrassa, la Xarxa tècnica d'ens locals "El Perfil de la Ciutat" ha programat pel 28 de març la sessió «Clonatge Comercial als eixos urbans» a Barcelona, i el 26 de març l'Associació Terrassa Centre ha organitzat la taula «Què passa amb els nostres carrers ? ».

A Cerdanyola, l'entitat Cerdanyola Comerç i Serveis organitza la conferència: « Situació actual del comerç i tendències » el 26 de març, i a Rubí, l'associació Comerç Rubí durà a terme del 25 al 30 de març una acció de promoció de Targeta Comerç Ciutat i la distribució de bosses corporatives. De la seva banda, la Unió de Comerciants de Ripollet (UCR) impulsa del 26 al 28 de març una activitat consistent en la creació d'elements gràfics a través de l'eina gratuïta Canva.