El 5G se corona como el rey del Congreso Mundial de Móviles

Barcelona despide este jueves una edición más del Congreso Mundial de Móviles (MWC), que este año ha coronado como rey y protagonista del evento a la tecnología 5G.

Con menos asistentes que los otros días, el MWC cierra este jueves sus puertas a cinco jornadas de intensa actividad, que han dejado imágenes tan impactantes como la operación a distancia y retransmitida en directo que se llevó a cabo entre el Hospital Clínic de Barcelona y el MWC, donde se encontraba el doctor.

Un acontecimiento que se ha convertido en "la estrella del evento", en palabras del director de 5G del Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, y que ha puesto en evidencia que el MWC "ya no es el congreso de móviles, sino el de la tecnología global".

Por eso, los miles de visitantes procedentes de centenares de países suelen repetir cita tras acudir por primera vez.

Es el caso de Mathias Hess, de la consultora IBM, que ha asistido al MWC en cuatro ocasiones y no duda en volver el próximo año.

"Creo que es un congreso muy bien organizado, el interés de la industria se mantiene y se ven bien cuáles son los principales asuntos", ha señalado.

Y ha apostillado: "está claro que este año el centro es el 5G, una tecnología sobre la que se está investigando con mayor profundidad para entender mejor cuáles son sus usos y beneficios".

Justamente ése es uno de los principales retos que enfrentan ahora las grandes compañías del sector ya que, como ha señalado Martín, "la mayoría de gente no es ingeniera y tenemos que explicarles mejor para qué sirve la tecnología, cómo mejorará su vida y qué cambios proporcionará en sus actividades cotidianas".

En otras palabras, "que la gente vea que son proyectos reales y no ciencia ficción", ha bromeado.

Con más de 2.000 empresas participantes, el MWC se ha convertido también en un encuentro clave para hacer negocios y mejorar la lista de contactos de las compañías aunque, como explican algunos de los asistentes, el cierre de acuerdos llega después.

"Es un buen lugar para hacer los primeros contactos y luego, si todo va bien, consolidar negocios", ha explicado Katsiaryna Sianko, de la empresa Sevana.

Su compañera Anna Boiba, de Bamboo Apps, lo corrobora: "me gusta la gran presencia de compañías del sector porque en pocos días puedes hablar con tantas personas y conocer muchas empresas con las que durante el año no tienes tiempo de encontrarte".

A algunos metros de ellas, otra de las asistentes, Caitlynn Dykstra, de la firma de certificación Underwriters Laboratories (UL), ha destacado las amplias posibilidades que ofrece un congreso al que acuden muchos directivos "sénior".

Sin embargo, lamenta que la aplicación de que dispone el MWC, con informaciones y mapas sobre el congreso, no sea más intuitiva a la hora de facilitar el trabajo en red. "Podrían mejorar la app para que sea más sencilla de usar y hacer contactos. Ahora tiene demasiados 'clicks", ha opinado.

Otra de las quejas más comunes entre los asistentes ha sido en relación con el transporte y las "largas filas de taxis", que muchos han tenido que enfrentar para llegar o salir del congreso, ubicado en la Fira Gran Vía de l'Hospitalet de Llobregat, junto a Barcelona.

"Supongo que forma parte por el gran número de visitantes", ha señalado Dykstra en tono de resignación.

El colectivo de taxis ha sido uno de los grandes beneficiados del congreso, que arrancaba su operativo este lunes felicitándose por vivir "su mejor año en cuestión de movilidad".

Y lo hacía con toda la flota disponible ante la huelga parcial del metro y la ausencia de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber o Cabify, de la que son clientes habituales muchos de los participantes.

"Ha sido nuestro mejor MWC de los últimos cinco años", ha asegurado a Efe el representante de la asociación de taxistas Élite, Alberto 'Tito' Álvarez, quien ha anunciado que la recaudación del sector se ha incrementado un 20 % respecto a otras ediciones del congreso.

Y así, con mucho 5G y no sin alguna polémica, como la que ha planeado sobre el gigante chino Huawei, se despide el MWC de la capital catalana, prometiendo volver en 2020 con más robots e Internet más rápido.