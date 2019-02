El Consell Comarcal inserta a 51 parados

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, mediante los programas Fem Ocupació per a Joves y 30 Plus, aprobados por el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha retornado al mundo del trabajo, mediante contratos subvencionados, a un total 51 parados durante el pasado 2018. Concretamente, veinte personas mediante el programa 30 Plus y 31 gracias al Fem Ocupació per a Joves.

El Programa 30 Plus tiene como misión la inserción laboral de personas en situación de desempleo, preferentemente de entre 30 y 45 años y bajo nivel formativo, proporcionándoles recursos, formación y competencias necesarias para ocupar un determinado puesto de trabajo. Las principales actuaciones del programa son la prospección y asesoramiento a empresas, la orientación y acompañamiento en el proceso de contratación y formación y la formación vinculada al contrato de trabajo y en las necesidades del participante. La segunda edición del programa ha contado con una subvención de los contratos con una cuantía máxima de 6.368'4 euros (una duración de nueve meses), equivalente al salario mínimo interprofesional para la jornada completa o la parte proporcional en función de la jornada parcial realizada. Los veinte trabajadores también han realizado un curso de formación de entre 60 y 150 horas que ha cumplimentado y mejorado su encaje en el lugar de trabajo. Fem Ocupació per a Joves es un programa innovador dirigido a personas jóvenes de 18 a 29 años, en situación de desempleo y prioritariamente con experiencia profesional, que dispongan del título de ESO, CGFM y / o Bachillerato, y que tiene por objetivo conseguir una inserción laboral de seis meses en una empresa del territorio. Cada una de las personas jóvenes que participan en este programa recibe una experiencia profesional mediante contrato laboral, formación vinculada al puesto de trabajo y acompañamiento durante todo el proceso de contratación y formación.

Una treintena de empresas

El SOC ha subvencionado los contratos suscritos en el marco del programa con una cuantía máxima de 4.245'6 euros (una duración mínima de 6 meses), equivalente al salario mínimo interprofesional para la jornada completa o la parte proporcional en función de la jornada parcial realizada. Las 31 personas ocupadas han realizado un curso de formación de entre 90 y 150 horas que ha cumplimentado su encaje en el lugar de trabajo.w