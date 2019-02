La patronal Ceoe aseguró que los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social de enero evidencian "el proceso de desaceleración gradual en el ritmo de recuperación de la economía y del empleo que vienen anunciándose". Reiteró la necesidad de tener estabilidad política, institucional y seguridad jurídica para consolidar las decisiones de inversión y seguir avanzando en la recuperación. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló ayer que que la situación del empleo en nuestro país no es "consecuencia de las decisiones políticas del Gobierno, no es consecuencia de los últimos meses, es consecuencia de un mal que tiene este país, que tiene que cambiar el sistema productivo". Recordó que España es un país que tiene su economía centrada en el turismo, a lo que agregó que además se valoran los datos en función de las personas que lo visitan y "no en función de lo que gastan".