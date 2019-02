Banc Sabadell gana 328 millones en 2018, un 54 % menos, condicionado por TSB

El grupo Banc Sabadell ha cerrado el ejercicio 2018 con un beneficio neto atribuido de 328,1 millones de euros, tras completar la migración de TSB y de culminar la limpieza del balance, que han supuesto impactos one off por un total de 637,1 millones de euros. Sin tener en cuenta dichos extraordinarios, el crecimiento del beneficio neto es del 9,6% interanual (situándose en 783,3 millones de euros).

El negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) muestra la fortaleza del negocio, con un aumento Ex TSB del 4,1% interanual y un crecimiento del 2,4% en la comparativa trimestral. A nivel grupo, el crecimiento interanual es del 2,9%.

El margen de intereses se sitúa en 3.675,2 millones de euros a cierre del ejercicio 2018 con un crecimiento del 0,7%. Excluyendo TSB, el margen de intereses asciende a 2.675,5 millones de euros y representa un crecimiento del 1,1% interanual y trimestral impulsado por el crecimiento de volúmenes.

Por su parte, el margen de clientes mantiene su fortaleza y a cierre del trimestre alcanza el 2,73% a nivel grupo (2,68% Ex TSB) gracias a la estrategia de crecimiento de volúmenes defendiendo precios.

Las comisiones netas continúan presentando un fuerte crecimiento interanual que se sitúa en el 9,6% (11,3% Ex TSB) debido principalmente al buen comportamiento de las comisiones de servicios y de gestión de activos, que presentan un excelente comportamiento en términos interanuales.