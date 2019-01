El taxi, en su hora clave

Los taxistas egarenses, agrupados en su mayoría en torno a Tele Taxi Terrassa, han vivido una semana de incertidumbre a raíz del conflicto generado por la nueva regulación por parte de la Generalitat de los servicios de las plataformas de alquiler de vehículos sin conductor (VTC), como Uber y Cabity. Después de casi una semana de huelga, el taxi volvió al servicio habitual en Barcelona, ciudad donde estalló el problema dada la fuerte competencia con los VTC. En Terrassa, se recuperó la normalidad desde las seis de la madrugada del jueves. Detrás de esa decisión, se encuentra el nuevo redactado del decreto-ley previsto por la Generalitat, y que aprobará el próximo martes, que obliga a reservar el servicio de los VTC a partir de un plazo general de 15 minutos y blinda la posibilidad de que los entes locales, en el caso de Terrassa, el Ayuntamiento, obliguen a los VTC a contratar el servicio con una antelación mínima de una hora.

El Área Metropolitana de Barcelona ya adelantó que exigirá esa hora de margen y parece que el resto de localidades, donde operan estas plataformas, se van a decantar por esta opción. "La primera propuesta, que establecía sólo quince minutos de margen, permitía a los VTC a hacer un servicio de taxi normal y corriente", comenta a este diario Ramón Martínez, presidente de Tele Taxi Terrassa

En el caso de Terrassa, el alcalde, Alfredo Vega, se reunió ayer con una representación de Tele Taxi Terrassa para conocer de primera mano el conflicto y su posible resolución. Los taxistas le pidieron, directamente, que en Terrassa se aplique la hora de margen. Marc Armengol, teniente de alcalde del área de Territorio y Sostenibiiltat, comentó a este diario que el Consistorio está a la espera de que se

apruebe el decreto este martes para "analizar su contenido y hablar con el sector, con el que ya hemos tenido otras reuniones internas". Para tomar una decisión también antes se debatirá el asunto en el seno de la Associació de Municipis pel Transport Urbà (Amtu). En cualquier caso, Armengol comenta que la decisión "creo que irá en el sentido que ha tomado el AMB, que ya ha hecho una declaración en este sentido; me imagino que iremos en esta línea". En la misma línea se manifestó ayer Ramón Martínez, tras la reunión mantenida ayer con el alcalde. "Todos vamos en la misma dirección de la AMB de poner el plazo de una hora en la contratación de VTC y así nos lo han confirmado en la reunión con el alcalde".

¿Pero la nueva regulación resuelve conflicto? El acuerdo de última hora entre la Generalitat y el taxi contempla otros puntos importantes que refuerzan al taxi frente a las VTC. Por ejemplo, estos vehículos no podrán usar la geolocalización en la "app" para mostrar al usuario dónde están los coches alrededor. Tampoco podrán circular por la calle ni estar estacionados en la vía pública si no tienen un servicio asignado. Para verificarlo, se activará el control de los servicios de VTC a través de internet por parte de la Generalitat, controlado a su vez por los Mossos d'Esquadra.

"Son medidas que van bien en principio pero ahora hay que aplicarlas y que realmente funcionen; que cada parte haga la función que le corresponde", comenta Ramon Martínez a Diari de Terrassa, que confía plenamente en que el Ayuntamiento. Martínez comenta que el hecho de que Uber y Cabify no puedan usar la geocalización, ni circular ni aparcar en la calles si no tienen servicio contratado, va a desatascar el conflicto en lo que se refiere al "servicio en ciudad, al usuario diario que toma un taxi en la calle". Y espera que los VTC asuma la nueva regulación. ¿Por qué, claro, si ves un VTC sin servicio en la calle, entonces qué?. Por ello, confía en que "todas las partes sean conscientes del trabajo que les toca hacer y lo hagan lo mejor posible". En Terrassa, es escasa la presencia de los VTC. Sin embargo, servicio haberlo haylo. "Va habiendo gente que, claro, si utiliza la "app" de estas plataformas y hay algún vehículo cerca, pues lo utilizaba. Ahora, con la hora de precontratación ya no podrá ser así".

Otra cuestión es la que hace referencia a los servicios que contratan con antelación empresas y entidades, donde la situación, para este portavoz del colectivo, continuará "igual" pues una hora

es un margen fácilmente asumible para planificar la contratación. "En empresas de todo tipo, hospitales y centros médicos, por ejemplo, todo está precontratado con margen de antelación. Aquí sólo cabe esperar que nuestros clientes sigan utilizando el taxi como hace ya tantísimos años", comenta Ramón Martínez

El concejal Marc Armengol sustenta que hay que establecer una diferencia entre la situación que vive el AMB y ciudades como Terrassa o Sabadell. "El problema fuerte estaba en Barcelona. En Terrassa no había demasiadas tensiones en este sentido. Pero evidentemente se tenía que regular porque en cualquier momento se puede girar la tortilla".

La suspensión de la huelga indefinida de los taxistas no supone el fin del conflicto. La "guerra" perdurará, y lo hará en los despachos y los tribunales. Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de estas empresas de VTC, anunció ayer que el sector emprenderá una intensa ofensiva legal contra la Generalitat. Además, han iniciado una campaña de recogidas de firmas.

Unauto exige al Govern que detenga de inmediato la tramitación del decreto ley que prevé que estas compañías hayan de concertar sus servicios con al menos 15 minutos de antelación. También pide la dimisión del conseller de Territori, Damià Calvet. ¿Nuestra propuesta es una ciudad en la que convivan todas las alternativas de movilidad y sea el cliente el que elija libremente", sostiene.

"Están destruyendo 4.000 empleos", sentenca el responsable de la patronal de los VTC en Catalunya. La asociación advirtió al presidente Quim Torra y al conseller Damià Calvet que la aprobación del decreto ley que restringirá su actividad puede comportar "responsabilidades personales, tanto administrativas como penales". "Están legislando en contra de la legalidad vigente y de los intereses generales", agregó este portavoz.