Abad pide a Torra que no deje escapar la "oportunidad" que suponen los Presupuestos Generales del Estado

Antoni Abad, presidente de la patronal terrassense Cecot, ha asegurado en mañana de este jueves que es "difícil de entender" que Quim Torra, presidente de la Generalitat,y los partidos que dan soporte al Govern, no entren a negociar los Presupuestos Generales del Estado que suponen un "oportunidad clara" para atender la "competitividad y el progreso de los catalanes y de las empresas". Abad ha añadido que este ejercicio de "responsabilidad presupuestaria" no será entendida desde el mundo empresarial como una renuncia a plantear asuntos relacionados con el proceso político, como la situación de los políticos independentistas en prisión, los exiliados o "hacer evolucionar el encaje de Catalunya con España". En un encuentro con los medios de balance de 2018 y perspectivas para 2019, el presidente de Cecot ha manifestado que el presente ejercicio será un año de moderación del crecimiento y alertó que esto no es "sinónimo de alarmismo económico"