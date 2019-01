Value Retail invertirá 50 millones de euros en La Roca Village

Value Retail, compañía propietaria y operadora de La Roca Village, uno de los once villages que forman parte de The Bicester Village Shopping Collection, iniciará el primer trimestre de 2019 el proyecto de remodelación en la zona sur del Village, que supondrá una inversión directa de 50 millones de euros e indirecta de 7 millones. Michael Goldenberg, Director General de Value Retail España destaca que "con esta nueva inversión estamos preparándonos para liderar el retail del futuro. Un futuro donde la experiencia que se ofrezca al visitante más allá de la compra será clave para elegir destino. Para ello, vamos a crear un entorno más acogedor, con nuevos servicios y con un nuevo espacio que será escenario de iniciativas relacionadas con el arte, el talento y la creatividad".

Y añade, "nuestra obsesión por convertir las visitas en experiencias memorables han convertido a La Roca Village en un referente del turismo de compras y primer destino turístico de Catalunya fuera de la ciudad de Barcelona".

Las obras supondrán una mejora significativa en la experiencia del cliente gracias a la construcción de un aparcamiento subterráneo de 28.000 metros cuadrados con 942 nuevas plazas. Una vez finalizado el proyecto, La Roca Village dispondrá de casi mil plazas más de las actuales.

VIP Lounge

Además de la construcción del nuevo parking, la remodelación permitirá adecuar un área comercial y de restauración en la zona sur que mejorará los servicios disponibles, incluyendo una renovada oficina de turismo, un área de espera para autocares, una zona de descanso de chóferes, una oficina de devolución de Tax-Free y puntos de recarga de vehículos eléctricos. El proyecto también contempla elevar la experiencia a través de una nueva VIP Lounge.

Esta es la segunda gran inversión de Value Retail en La Roca Village en los últimos años. En 2014, destinó 30 millones de euros en una tercera ampliación en la zona norte y en mejoras en las infraestructuras de acceso.