PIMEC pide un plazo de transición para regularizar a falsos autonómos

Está bien regularizar a los falsos autonómos, pero es necesario conceder a las empreas implicadas un periodo de transición. Eso opina Autònoms PIMEC, que ha organizado una jornada informativa sobre este espinoso asunto. El acto, con el título "Todo lo que es necesario saber sobre los falsos autónomos", se celebrará el próximo 23 de enero en Barcelona.

Miquel Camps, presidente de Autònoms PIMEC, está de acuerdo en hacer florar y regularizar a los llamados falsos autónomos, pero ha alertado de la necesidad de abrir un periodo de transición sin sanciones para que unos y otros puedan regularizar la situación.

Pedagogía

"Falta aún mucha información y pedagogía entre el tejido de pimes y autónomos", señala Camps después de que el Gobierno haya anunciado nuevas medidas contra esa práctica irregular.

El presidente de la entidad ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a no utilizar la medida sólo con afán recaudatorio. En muchos casos no hay falsedad y los autónomos no pueden entrar en las plantillas como asalariados, advierte Camps, que alerta sobre los castigos que se pueden infligir a unos y otros en esos casos.