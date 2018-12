On faig enguany l'aportació del pla de pensions?

A aquestes alçades de l'any, molts són els que estan pensant en fer l'aportació a un pla de pensions o aun producte semblant, amb l'objectiu d'obtenir reduccions fiscals. El problema és saber on.

Els plans de pensions de renda fixe, malgrat que siguin monetaris, és a dir, a molt curt termini, han acumulant pèrdues al llarg dels darrers mesos. I els que són a més llarg termini, malgrat que el tipus d'interès dels actius on inverteixen pot ser major, la possible pujada de tipus d'interès que tard o d'hora experimentarem, farà que la seva rendibilitat també sigui negativa. Seran els plans de pensions variables una bona opció? Estant la majoria de les borses en màxims històrics, sembla que només hi ha recorregut a la baixa. Seran els Plans de Previsió Assegurats (PPA) una bona opció? Sempre i quan l'entitat no faci fallida, sí. El problema és que les entitats que asseguren aquestes rendibilitats ho fan en un cotext de tipus d'interès negatius. Seran capaços d'afrontar els compromisos futurs de pagament?

En síntesi, sembla que la millor opció és diversificar. No posar tots els ous al mateix cistell. I és que aquest sempre és un bon consell, especialment quan sembla que cap opció és bona

jtorres@urbegrup.com