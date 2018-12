El consum digital: ràpid i àgil

Desembre és un mes destinat a gaudir del temps lliure i les celebracions amb la família, o els amics. Però també és un mes centrat en les compres de regals, d'alimentació i d'oci i també del consum digital. La comoditat, l'elecció dels horaris i la desaparició de les distàncies són les raons de pes per les quals els ciutadans s'inclinen cada cop més per efectuar algunes compres per internet, gràcies a la revolució digital. Els consumidors visiten cada cop més portals de compra online per estalviar-se desplaçaments a botigues i també a oficines i agències de diferents marques comercials. Som a l'era de l'auge tecnològic i la mentalitat dels consumidors està evolucionant i avançant a la mateixa velocitat que ho fa la societat de la informació. Els nous hàbits de consum s'han consolidat al mateix temps que ho han fet les xarxes socials i l'ús cada cop més freqüent dels smartphones i les tauletes digitals consoliden el comerç online.

El temps que es dedica a les compres, a fer una reserva en un restaurant o a adquirir un bitllet d'avió o de tren és l'inconvenient que més estressa els clients. Una enquesta de Vente-privee desvela que el que més molesta als ciutadans a l'hora de fer les compres són les aglomeracions que es produeixen (63%) o les llargues cues per aconseguir que un empleat t'atengui o per pagar a la caixa (53%). Trobar el regal o el producte desitjat és, segons aquesta enquesta, una altra de les dificultats en aquesta època (45%) de la mateixa manera que molesta també el temps per aconseguir fer la compra anhelada (41%) o els problemes per trobar estacionament (20%).

Tot el temps que els espanyols inverteixen al desembre en les compres fa que el perdin per poder realitzar altres activitats com ara descansar (59%), l'oci i els viatges (29%), estar amb els fills (21%) o practicar algun esport (17,9%).

ELPERFIL DEL CLIENT ONLINE

L'últim informe del Consejo Económico y Social (CES) assenyala que quasi una tercera part de la població espanyola compra a través d'internet davant el 10% que va començar a ser consumidor online fa nou anys.

Respecte al perfil, hi ha més presència masculina, d'entre els 25 i els 49 anys, amb estudis secundaris i d'un nivell socioeconòmic entre mig i alt. A més, solen ser treballadors en actiu i residents a grans zones urbanes. No obstant això, les poblacions més petites també estan generant nous compradors a la Xarxa.

Internet referma el seu poder en el sector del comerç online i entre el 45 i el 50% dels internautes ja efectua les compres amb un clic, segons diverses estadístiques com apunta la consultora Deloitte. Davant aquest nou escenari no és estrany que grans empreses com, per exemple, El Corte Inglés no vulguin perdre el tren de les vendes online i s'hagi aliat amb la firma Alibaba Group per plantar cara a Amazon i vendre els seus productes arreu del món.

Els diversos portals online també serveixen de font d'inspiració per a molts internautes que busquen un article en concret. A més, el Black Friday i el Ciberdilluns han estat, dues fites comercials d'impacte, dos grans motors de venda online que han atrapat molts clients a la recerca de gangues i ofertes interessants. Ara com ara internet ja està revolucionant les compres de Nadal.

EL TURISTA ONLINE, MOLT ACTIU

El món de l'oci i dels viatges també s'ha beneficiat d'aquest auge del comerç online. A més a més, els dispositius mòbils han irromput amb força en aquest nou panorama digital i cada cop és més habitual fer una reserva d'un vol, un hotel o d'un bitllet de tren des del mòbil o la tauleta digital. Una tendència a l'alça que creixerà encara més els propers anys. Les xifres de facturació en el sector de viatges per compres a través d'internet demostren que hi ha bones perspectives econòmiques en el sector del turisme. Les agències de viatges i els operadors turístics són els que més ingressen en el comerç digital, segons dades del Consejo Económico y Social; seguits del transport aeri i del transport terrestre.

n En el cas de Renfe, el 46% dels bitllets es venen a través del seu web (renfe.com). Enguany ha rebut 142.075.384 visites i compta amb 44,9 milions d'usuaris únics. Del total de visites, el 65,7% es van fer a través dels telèfons intel·ligents, el doble dels usuaris que van accedir per la pantalla d'un ordinador (30%) i a molta distància de les tauletes (4,2%).