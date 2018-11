El egarense Joaquim Bretcha, nuevo presidente de Esomar

El terrassense Joaquim Bretcha, global business developer de Netquest, ha sido elegido presidente de la asociación mundial de opinión e investigación de mercados Esomar, con unos 6.000 miembros individuales de más de 130 países. "La investigación de mercados es la actividad que llevan a cabo las empresas para conocer mejor al consumidor y poder ofrecer mejores productos, hacer una publicidad más eficaz o medir los tamaños de los mercados. O en el caso de las instituciones y medios de comunicación quieren conocer las opiniones políticas", explicó ayer Bretcha a Diari de Terrassa.

Este ejecutivo es economista por la UAB con un postgrado por IESE. Barcelonés de nacimiento, reside en Terrassa desde hace 18 años con su familia, donde se siente plenamente integrado. "Soy un terrassense orgulloso que vende la ciudad por el mundo", comenta. Este egarense explicó que la entidad que preside ya es un referente de la autorregulación sobre la calidad y el código ético de los estudios del sector, pero que el gran objetivo actual es consolidar esa ética ante el "nuevo ecosistema" tecnológico por la creciente digitalización de los datos. Esa digitalización hace menos necesario encuestar a la gente, pero implica "regular con una ética muy clara, porque la información personal es sagrada"; y, a la vez, hace necesario que el sector convenza de esa ética de la profesión a los legisladores de todo el mundo, que son quienes regulan sobre la privacidad.

Impacto generalizado

"La digitalización de nuestras vidas ha impactado en todos los sectores y profesiones. En la investigación de mercados ha afectado de lleno. Ahora para conocer qué hacemos las personas no hay que preguntar como antes. Observando que hacen con su móvil, ordenador, qué opinan o que publican en las redes sociales podemos saber mucho más que preguntando. Esto ha trastornado totalmente la manera en la que conocemos que hace la gente y el porqué". Este es el contexto, una de las responsabilidades de Esomar a nivel mundial es garantizar que todos los profesionales actúan siguiendo un código ético, creando guías de utilización de las metodologías y dando formación.

Otros objetivos de Bretcha son precisamente incluir en Esomar más empresas de big data; ampliar la presencia de Estados Unidos (país donde tiene más miembros pero que supone el 44% del negocio de investigación de mercado); y reforzar la captación de jóvenes talentos. Esomar nació hace 71 años en Europa, tiene sede central en Amsterdam y hoy está en los cinco continentes, con 6.000 miembros individuales, aunque Bretcha destaca que la influencia de la entidad es de decenas de miles de personas implicadas en sus diversas actividades.

A partir de enero

Tomará posesión en enero y ejercerá dos años el cargo, que no es reelegible, aunque después será dos años más presidente ex oficio, tras los cuales deberá dejar el consejo, en el que ya lleva cuatro años. Joaquim Bretcha, tras finalizar su formación, trabajó en varias empresas y ahora lleva nueve años en Netquest, además de ser conferenciante de TEDx, el programa de conferencias locales de la plataforma internacional TED de ponencias de emprendedores y pensadores. Fue director de marketing y compras de la filial española de supermercados Auchan (Alcampo), retail director en Kantar Worldpanel y director de Merchandising en la filial de supermercados Carrefour España. Recientemente ha cofundado la ONG "Health us Nepal" que actúa en la región de Humla.