La economía catalana moderará su crecimiento hasta el 2,5% según BBVA

BBVA Research prevé que el PIB de Catalunya mantenga la tendencia de crecimiento, aumentando el 2,5% en 2018 y el 2,3% en 2019. Así lo indica el Servicio de Estudios de BBVA en su último informe "Situación Catalunya", presentado por el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, y Xavier Llinares, director Territorial de BBVA. De cumplirse estas previsiones, Catalunya completaría seis años con un crecimiento anual promedio del 2,9%. Asimismo, podrían crearse unos 130.000 empleos en el bienio y la tasa de paro se reduciría hasta el 10% al final de 2019. Según BBVA Research, la continuidad del crecimiento de la economía catalana se debe principalmente al buen comportamiento de las exportaciones de bienes, al impacto positivo sobre la demanda de la laxitud de la política monetaria y a una política fiscal también más expansiva, y a la reducción de la incertidumbre.

Las exportaciones de bienes, claves para mantener la actividad en el segundo semestre de 2018, seguirán siéndolo en el horizonte de previsión, favorecidas por el crecimiento mundial y, en particular, en la UEM, y por la depreciación del euro respecto al dólar. Así, la ligera ralentización observada en el primer semestre de 2018 podría ser temporal.

La recuperación del empleo no se está produciendo de la misma forma en todas las zonas de Catalunya. Así, se observa un mayor dinamismo en las áreas urbanas de Barcelona y Girona, mientras que Lleida, Tarragona y las áreas no urbanas se encuentran más lejos de los niveles de afiliación precrisis.