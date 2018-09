El Gobierno no implantará el impuesto a la banca

El Gobierno ha renunciado por ahora a implantar un impuesto específico para el sector financiero, al que hará contribuir más a través de otras figuras, como el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto sobre sociedades, según afirmó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No obstante, Montero, en declaraciones a TVE, precisó que no descarta diseñar un impuesto específico a la banca más adelante, en función de cómo vaya el ejercicio económico de 2019. "La banca tiene que hacer un esfuerzo (fiscal) superior al que venía haciendo. Pero se puede tirar por diferentes caminos: a través de un impuesto dirigido a ellos específicamente o a través de otras figuras. Nosotros hemos optado por ese segundo camino", dijo la ministra. "Si vemos que no es suficiente, no nos negamos en el futuro incluso a sacar esa figura específica", añadió la titular de Hacienda en sus declaraciones a TVE.