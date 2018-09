AKI cerrará su centro de bricolaje situado en Can Parellada, junto al híper Carrefour

El centro AKI, en Can Parellada, que abrió sus puertas hace casi tres décadas.

La firma AKI, especializada en bricolaje, jardinería y decoración, cerrará próximamente su centro ubicado junto al híper Carrefour, en Can Parellada, según han confirmado hoy viernes fuentes consultadas por Diari de Terrassa. AKI Bricolaje se encuentra actualmente inmersa en el proceso de fusión con su compañera de grupo Leroy Merlin. Fuentes de Akí no quisieron confirmar ayer el cierre, aunque en la entrada del establecimiento situado en Can Parellada ya se observan carteles que anuncian grandes descuentos por liquidación.