CCOO y UGT de Cataluña no contemplan la posibilidad de un "paro de país"

UGT y CCOO de Cataluña no contemplan la posibilidad de un "paro de país" en Cataluña que pudiera servir para conmemorar el celebrado en octubre del año pasado.

Así lo han explicado hoy ante los periodistas el secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, y su homólogo de CCOO, Javier Pacheco, tras reunirse con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Al acabar el encuentro, los dirigentes sindicales han asegurado que "no se ha planteado ningún debate" sobre la posibilidad de esta protesta.

"No está en la agenda de las organizaciones sociales y cívicas del país y no creo que se den las condiciones de plantearse elementos de confrontación, sino de diálogo y de consenso", ha reiterado Pacheco.

En la misma línea, Ros ha afirmado, en referencia a la manifestación independentista de ayer con motivo de la Diada, que la gente "también reclamaba diálogo más allá de la situación de los presos".

Ambos líderes sindicales han coincidido en que "no es el momento de encontrar espacios de confrontación alrededor de la movilización, sino del diálogo", para encontrar soluciones políticas a lo que ellos consideran "conflictos políticos".

Durante la reunión "se ha ahondado en la necesidad de mantener el diálogo como instrumento esencial para abordar las principales necesidades de la ciudadanía y de los trabajadores", ha apuntado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado.

Javier Pacheco se ha referido también al proceso judicial de los políticos independentistas, del que ha dicho que "dificulta" la vía de una solución donde se pueda imponer "la política con mayúsculas".

Ros ha añadido que la sentencia del juicio del 1-O "será clave" y hasta entonces no ha descartado que puedan producirse movilizaciones, pero ha subrayado que "serán en clima de cohesión y convivencia".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha tildado de "cordial y satisfactoria" la reunión con los líderes sindicales, un encuentro que ha servido para "constatar la coincidencia en el compromiso de solventar los problemas de los ciudadanos", ha explicado en un comunicado la delegación.

Cunillera ha iniciado el curso político reuniéndose con ambos líderes sindicales, a quienes ha tildado de "actores principales y herramienta básica de igualdad y la cohesión social".

Durante la reunión se han abordado asuntos "de carácter general" como la mejora de las infraestructuras, el servicio de Cercanías y la solución de la "conflictividad laboral" en el aeropuerto de El Prat, han explicado los representantes sindicales tras el encuentro.

Asimismo, los líderes de los dos principales sindicatos catalanes han considerado positiva la reunión al permitir un "espacio de cooperación y diálogo" entre la administración central y los sindicatos catalanes.