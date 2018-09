Un trámite sencillo

Up Catalonia propone a los emprendedores que rellenen una sencilla ficha con tus datos y un resumen de su iniciativa, y la envíen a info@upcatalonia.cat. "La trabajaremos con toda la discreción y respeto y analizaremos si tiene sentido o no hacerte una propuesta de colaboración. Si crees o creemos que es necesario un encuentro previo, quedamos y nos vemos", dice la empresa. Si la idea no resulta seleccionada, la empresa se compromete a compartir con el emprendedor las razones por las que no "nos vemos aún con ánimo de proponer una alianza fuerte como la que hemos diseñado". Sin embargo, caben otras líneas de colaboración.