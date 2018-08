Más de la mitad de parados son de larga duración y el 37% lo son de muy larga duración, principalmente mujeres

La última Encuesta de Población Activa, que dejaba buenos trazos gruesos en cuanto a la situación del empleo en España, evidenciaba sin embargo que hay una amplia mayoría de parados en riesgo de no volver a reengancharse al mercado laboral. Según el informe "Paro de larga duración: edad y género", elaborado por el Gabinete de Estudios de USO, "ahora mismo, hay un 52% de parados que llevan más de un año sin encontrar empleo. Pero es que casi todos ellos, el 37%, son parados de muy larga duración, con más de dos años en el desempleo. Son personas que ahora mismo se encuentran en riesgo de quedar excluidos del mercado laboral, y que necesitan unas políticas activas de empleo que de verdad se correspondan con los puestos demandados", reclama Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO. Unos porcentajes que tienen detrás personas: 1.780.100 parados de larga duración y 1.274.600 de muy larga duración, sin siquiera subsidio de desempleo.

Esta década de crisis ha coincidido con un proceso de digitalización vertiginoso de los empleos, lo que ha ido dejando apartados de los procesos de selección a muchos trabajadores sin cualificaciones tecnológicas. "Se ve en que hoy hay más parados de larga duración que antes de la crisis, en concreto el doble que en 2008. Y, además, 1 de cada 4 parados tienen entre 45 y 55 años, el tramo de edad al que, por regla general, le cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías. Por ello exigimos un plan eficiente de formación que permita una transición justa a la digitalización de estas generaciones que se están quedando descolgadas. Un plan de formación que debe financiarse, planificarse y ejecutarse directamente desde las Administraciones Públicas, sin derivar fondos a empresas u organizaciones", concreta Estévez.

"Por desgracia, no hay estudio que elaboremos en el que no sobresalgan datos de brecha de género, y en este caso también ocurre así: salvo entre los parados de uno a tres meses, en todos los tramos de edad hay más mujeres desempleadas que hombres. Y en el caso de las de muy larga duración, suponen 50.000 mujeres más. Hay 300.000 mujeres entre los 45 y los 60 años que llevan más de dos años sin encontrar un trabajo", denuncia la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.