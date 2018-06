Cecot y Atlètic Terrassa se alían para la formación empresarial

Cecot Formació y el Atlètic Terrassa Hockey Club utilizarán el deporte como herramienta de valor en la formación empresarial. Pep Marí, experto en psicología del deporte, y Marc Sallès, jugador de hockey hierba, se encargarán de ayudar a personas del entorno empresarial y profesional aplicando los principios psicológicos que permiten a los deportistas rendir al máximo de sus posibilidades. El secretario general de la Cecot, David Garrofé, y el director general del Atlètic Terrassa Hockey Club, Oriol Cortada, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de hacer llegar la formación al mundo empresarial de una manera vivencial y utilizando el deporte como herramienta de valor. Fruto de este acuerdo se ha diseñado un programa formativo que se llevará a cabo íntegramente en las instalaciones del Atlétic Hockey Club y en el que participarán como docentes el experto en psicología del deporte, Pep Marí, y el jugador de hockey hierba, Marc Sallès, y co-fundador de la empresa Igotoo, SL. Según Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació & Desenvolupament, "está demostrado que los equipos de profesionales pueden hacer muy bien sus tareas, que pueden competir, dar al máximo de sus posibilidades, pero si no hay cohesión dentro del grupo, una buena comunicación, un buen ambiente, en definitiva, si el equipo no está unido no se puede rendir, y mucho menos al máximo nivel", comenta Martínez. "Deporte y empresa invitan a aprender el uno del otro, los dos basados en los mismos principios competitivos para construir estrategias ganadoras y verdaderos equipos capaces de generar sinergías entre ellos", añade. El programa está centrado básicamente en trabajar los valores como el trabajo en equipo, el sacrificio, y la confianza desde una vertiente dinámica y práctica.

Sentirse protagonistas

Pep Marí explica que "todo lo que se escucha se olvida, todo lo que se escribe se recuerda, sólo lo que se practica se aprende. Se parte del convencimiento de que los participantes necesitan hablar, sentirse protagonistas, compartir sus experiencias y experimentar estrategias que les propone". En esta línea, Marc Sallès afianza desde su propia experiencia que "el deporte y la competición me han ayudado mucho en mi mundo profesional, ya que tienen mucha similitud. En ambos casos hay que entrenar cada día para competir y estar preparado por alcanzar los retos del día a día. Tanto en un partido de hockey, como en mi día a día en la empresa, a veces se gana y a veces se pierde, pero hay que seguir con esfuerzo, a ser perseverante, y mantener el entusiasmo y la motivación para seguir luchando".