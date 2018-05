Una revolucionaria "app" de BBVA para la búsqueda de vivienda

Día BBVA ha presentado Valora View, la primera "app" del sector bancario europeo que permite la búsqueda de viviendas para adquisición o alquiler a través de la realidad aumentada. Con este nuevo servicio gratuito, disponible para clientes y no clientes de la entidad financiera, BBVA lanza una herramienta que, utilizando el "big data", proporciona al usuario precios recomendados de compra y alquiler para un inmueble determinado. Además, compara si es más conveniente en su caso comprar o alquilar e, incluso, posibilita que haga una simulación de la hipoteca.

A través de "Valora View," cualquier usuario de los sistemas operativos iOS o Android, puede apuntar con la cámara de su teléfono móvil a un edificio concreto y, a través de realidad aumentada, la aplicación le informa de si en ese entorno hay alguna vivienda en venta o alquiler en el portal web Idealista. Además, Valora View aporta información útil del inmueble y características detalladas del barrio en el que se encuentra la vivienda, para conocer los tipos de vivienda existentes, así como los inmuebles disponibles en la zona.

Por otro lado, los usuarios de Valora View contarán con la ayuda de un mapa inteligente, desde el que también se accede a las viviendas disponibles. Una de las principales características es que este mapa incorpora un indicador de calor, que indica al usuario las zonas más caras y las más asequibles de una zona determinada.

Además, los usuarios de "BBVA Valora" no sólo pueden buscar cuánto cuesta la casa que quieren comprar o qué valor tiene la suya, o si es mejor comprar o alquilar, sino que la herramienta les proporciona todos los gastos asociados a la vivienda (luz, comunidad, gas, etc) o la hipoteca. Asimismo, muestra una estimación de cuánto podría costar una reforma o la renovación de los electrodomésticos e incluso hace una simulación "on line" del seguro de hogar.

Simulación

"Una de las grandes ventajas de Valora View es que permite al cliente realizar una simulación de cómo sería su hipoteca para un inmueble determinado y, si lo desea, solicitarla desde la propia aplicación", ha apuntado Gabriel González Gil, responsable de Producto Digital de BBVA España.

A partir de la información de la vivienda y de su precio, la herramienta le informa si es más rentable comprar o alquilar con varios horizontes temporales.