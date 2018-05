El Ayuntamiento arregla aceras, asfaltado y limpia alcantarillas en los polígonos industriales

Manuel Giménez, teniente de alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, ha visitado en la mañana de este miércoles las tareas de mantenimiento de polígonos industriales que se están realizando en la ciudad. El Ayuntamiento de Terrassa inició hace tres años el Plan de Mantenimiento de Polígonos Industriales. Desde el mes de abril de 2015 hasta la fecha, se han arreglado aceras, baches en la calle,

y bordillos rotos, así como limpieza de alcantarillas y asfaltados, entre otras actuaciones. Las mejoras se llevan a cabo en Can Parellada, Can Petit, Els Bellots, Santa Margarita y Can Palet, Segle XX, Montserrat, la Grípia, Can Petit y Polígon Nord.