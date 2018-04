La huelga de Vueling obliga a cancelar 122 vuelos, sin graves incidencias

La primera jornada de huelga de pilotos de Vueling ha obligado a cancelar 122 vuelos, el 14 % del total programado por la aerolínea, que ha reubicado a la mayor parte de los pasajeros en otros vuelos, lo que ha evitado que se produzcan incidencias destacadas, como colas en El Prat, donde tiene su base.

Los pilotos reclaman claridad en la negociación del convenio colectivo, mejoras salariales y equiparación con otras compañías de bajo coste, además de un mayor número de bases en España.

Por ello, la sección del sindicato de pilotos Sepla en Vueling -aerolínea del grupo IAG- ha convocado cuatro jornadas de huelga, que además de hoy, se realizarán mañana, 26 de abril, y el 3 y 4 de mayo.

El paró, el primero que realizan los pilotos de la aerolínea, dejará en tierra el 14 % de los vuelos programados, 246 entre hoy y mañana, y fuentes de la compañía han explicado a Efe que el 90 % de los pasajeros afectados se han reubicado con antelación, la mayoría en aviones que salen en las 24 horas siguientes al vuelo original.

Por este motivo, no se espera que haya incidencias en el aeropuerto barcelonés más allá de algunas personas que no hayan podido ver el aviso.

A lo largo de la mañana, la presencia de pasajeros que han acudido al aeropuerto barcelonés y una vez allí han descubierto que su vuelo se había cancelado ha sido anecdótica.

Vueling ha reforzado el personal de atención en El Prat desde primera hora de la mañana para informar y dirigir a los pasajeros.

La directora de Comunicación de Vueling, Ana Fernández, ha asegurado hoy que la compañía negociará mejoras en las condiciones de los pilotos: "Tenemos que sentarnos".

Fernández también ha señalado que en las próximas horas se empezará a avisar a los pasajeros que puedan estar afectados por los parones de la semana que viene, así como de las opciones de reubicación, para que puedan organizarse con suficiente antelación.

Por su parte, el jefe de la sección sindical del Sepla en Vueling, Juan Manuel Redondo, ha asegurado que los servicios mínimos "se están cumpliendo a rajatabla" y que los vuelos programados para hoy, incluidos en los servicios mínimos, se están operando "con normalidad".

El representante sindical ha explicado que, de momento, no se ha producido ningún acercamiento con la compañía, aunque se mantienen los contactos, por lo que siguen en pie las jornadas de huelga convocadas para mañana, jueves, y para los días 3 y 4 de mayo.

Según Redondo, el Sepla envió una nueva propuesta a Vueling el pasado viernes, pero la compañía la rechazó.

El Ministerio de Fomento ha establecido unos servicios mínimos del 51 % en las rutas domésticas cuya única alternativa de transporte público sea superior a cinco horas y en todas las rutas internacionales con origen o destino en España.

En el caso de rutas peninsulares con una alternativa de transporte de menos cinco horas, los servicios mínimos serán del 30 %, y de un 100 % en vuelos tanto con las Islas Baleares como con Canarias.

Vueling recuerda que toda la información de los vuelos afectados se encuentra actualizada en la página VuelingNews.com y que el departamento de atención al cliente ya está informando de los cambios vía mensajes de texto y correos electrónicos.

Por otra parte, la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo, Asetra, ha valorado "negativamente" esta huelga "que afecta a 40.000 pasajeros" y ha pedido al Gobierno que medie para solucionar la situación de la plantilla de Vueling.

Asetra también ha pedido hoy al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que renueve la cúpula de la secretaría general de transportes del Ministerio de Fomento para evitar la conflictividad en el sector.