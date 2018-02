Para Josep Oliu el impacto del "procés" en el ámbito económico es menor del esperado

Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, ha asegurado este martes por la mañana que las expectativas económicas para este año 2018 son positivas tanto para España como para Europa y que el impacto de la crisis politica en Catalunya está siendo menor del esperado. Oliu ha protagonizado esta mañana una conferencia en la Cambra de Comerç de Sabadell en la que ha analizado la situación actual y las perspectivas a corto plazo. El presidente de Banc Sabadell considera que el auge de la moneda digital bitcóin responde a "un fenómeno especulativo" y asegura que no invierte en criptomoneda porque "con las cosas que no se entienden no se puede jugar". Oliu avanzó que Banc Sabadell ultima los detalles de su nuevo plan estratégico para el período 2018-2020, que fijará como objetivo la obtención de una rentabilidad del 13 % a final del período.