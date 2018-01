CaixaBank lanza "Family Now" para agrupar los servicios digitales

CaixaBank ha puesto en marcha "Family Now" para agrupar todos los servicios digitales de la entidad bajo un mismo concepto. La iniciativa engloba una amplia gama de productos creados para ayudar a las familias a gestionar su economía personal. Una de las principales novedades vinculadas a la iniciativa "Family Now" es el lanzamiento de la nueva aplicación móvil de CaixaBank, a través de la cual los usuarios pueden realizar todas sus gestiones financieras. La "app", que en el momento de su lanzamiento, en el año 2009, fue la primera creada por una entidad financiera en España que entró en la App Store de Apple y que tuvo una versión para Android, es la principal puerta de entrada de los 4,3 millones de usuarios que CaixaBank tiene en banca móvil, un servicio en el que la entidad es líder en España. De ellos, dos millones de personas utilizan exclusivamente el móvil para gestionar sus finanzas. Está pensada con un diseño completamente pensado para el entorno móvil. También en el contexto de "Family Now", CaixaBank renueva el servicio "Mis Finanzas", una herramienta inteligente de gestión de ingresos y gastos personales basada en big data y tecnologías predictivas.