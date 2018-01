Las empresas catalanas, pioneras en el uso de la criptomoneda

Las criptomonedas, con el popular bitcóin a la cabeza, han pasado en pocos años de ser unas grandes desconocidas a irrumpir en la economía real, gracias a iniciativas pioneras, impulsadas desde Cataluña, como la venta de inmuebles o el pago de nóminas en moneda virtual.

Actualmente existen en todo el mundo más de 1.400 monedas virtuales y la lista, en pleno boom del sector -o burbuja, según algunos expertos-, no para de aumentar, con nombres como Ethereum, Ripple, Litecoin, IOTA, Namecoin, Cardano, Stellar, PeerCoin o Dash.

Creada en 2009, el bitcóin es la criptomoneda más conocida y también la de mayor valor y volatilidad: tras la espectacular revalorización que vivió en 2017, de en torno al 1.500 %, en los últimos días ha experimentado una importante devaluación ante los temores por las posibles nuevas restricciones sobre esta moneda en Corea del Sur y en China.

Pese a todo, el bitcóin ha cerrado la semana cotizando a unos 11.500 euros.

Las criptomonedas se han convertido en un medio habitual de pago en países como Japón, Estados Unidos o Corea del Sur, donde algunos ciudadanos las usan para pagar en supermercados o como forma de depositar sus ahorros, y poco a poco se están haciendo un hueco en España, con propuestas novedosas que impactan de cerca en los ciudadanos de a pie.

Este es el caso de Repara tu Deuda, compañía barcelonesa que se dedica a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad para la cancelación de deudas y que ha ofrecido a sus trabajadores la posibilidad de cobrar parte de la nómina en bitcoines.

De momento, dos empleados ya han comunicado su intención de cobrar parte del salario en critpmoneda, aunque hasta marzo no decidirán qué cuantía perciben en bitcoines.

El responsable tecnológico de Repara Tu Deuda, Enrique Espinosa, ha explicado a Efe que la empresa, la primera de España que impulsa una iniciativa de este tipo, está formando a su plantilla en nuevas tecnologías, explicándoles los riesgos y ventajas de una moneda virtual que, en su opinión, "ha venido para quedarse" y previsiblemente se revalorizará.

El objetivo último de la iniciativa, detalla Espinosa, no es que los empleados obtengan un beneficio fiscal, porque "todo se tributa y es legal", sino que los trabajadores se impliquen en el proyecto, se sientan a gusto y rindan más.

Otra empresa catalana, Home Meal, propietaria de la cadena de comida preparada Nostrum, ultima el lanzamiento de su propia criptomoneda, que llamará Meal Token, para captar unos 50 millones de euros de inversores internacionales, lo que se conoce como oferta inicial de moneda (ICO, por sus siglas en inglés).

Home Meal articulará esta operación a través del regulador financiero suizo, que garantizará su transparencia y seguridad, según destaca el consejero delegado de Nostrum, Quirze Salomó, que remarca que su compañía es la primera regulada española -cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil- en impulsar una iniciativa similar.

El objetivo de Salomó, que está convencido del éxito de la ICO, es destinar los fondos captados a la expansión de la compañía, que actualmente cuenta con 130 establecimientos y aspira a alcanzar los 800 en un plazo de cinco años.

Enrique Espinosa ha avanzado, en este sentido, que también Repara Tu deuda prepara el lanzamiento de su propia 'token' o moneda para lograr financiación a través de canales no convencionales. La empresa aún no ha determinado qué cuantía prevé captar, pero tiene claro que los recursos obtenidos se destinarán a la expansión del grupo, con la apertura de nuevas oficinas en España.

La fiebre por las criptomonedas ha llegado hasta sectores como el inmobiliario: la cadena Mister Piso ha vendido en Tarragona el primer piso de España en bitcoines y ya ha puesto a la venta otras propiedades en esta moneda virtual.

El inmueble comercializado en Tarragona era un ático situado en la plaza Imperial Tarraco que costaba 550.000 euros -40 bitcoines al cambio de diciembre- y que se vendió en sólo cinco días. Su propietario quería venderlo en bitcoines y encontró al comprador perfecto: una persona que tenía ahorros disponibles en esta criptomoneda.

El éxito de la iniciativa ha sido tal que diversos propietarios de toda España se han puesto en contacto con la firma inmobiliaria para poner a la venta sus casas en bitcoines, según ha indicado a Efe el director ejecutivo de Mister Piso, Víctor Monreal.

Otra de las viviendas que Mister Piso tiene a la venta en criptomoneda es un piso de 150 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos baños y dos plazas de aparcamiento en el centro de Tarragona que cuesta 450.000 euros, el equivalente a unos 39 bitcoins, según la cotización del pasado viernes.

Este piso, explica Monreal, se ha intentado vender sin éxito durante cinco años por casi 600.000 euros. Ahora, con un precio más competitivo y con el aliciente del bitcóin, la agencia inmobiliaria espera poder despacharlo en breve.

"Somos una agencia disruptiva y una empresa innovadora en el sector inmobiliario", destaca Monreal, que recuerda que la operación de compraventa en bitcoines es la primera que se lleva a cabo en España y una de las primeras en toda Europa.

Sin embargo, no todas las iniciativas vinculadas a la criptomoneda son historias de éxito. Hace un año y medio, la Universidad Pompeu Fabra (UPF) se convirtió en la primera universidad española en contar con un cajero de bitcóin en su campus del Poblenou.

Hace unos meses, la universidad lo retiró. Fuentes del centro comentan que era una prueba piloto y que el objetivo, más allá de su uso, era promover la reflexión en torno a la moneda digital y sus implicaciones.

Catalana era también la empresa Bitchain, especializada en la instalación de cajeros de bitcoines. Su plan de negocio pasaba por ubicar decenas de estos equipamientos en diversos países europeos, pero el proyecto no medró y la startup cerró sus puertas meses atrás.