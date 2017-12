La mayor parte de la subida del salario mínimo se hará en 2020

El mayor porcentaje de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 10 %, se hará en 2020 cuando se alcanzarán los 850 euros en 14 pagas, siempre que la economía crezca más del 2,5 % y se creen 450.000 empleos cada año.

Según el acuerdo firmado hoy en Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los agentes sociales, el SMI subirá en 2018 un 4 % hasta los 736 euros en 14 pagas (10.304 euros anuales), un 5 % en 2019 hasta los 773 euros (10.819 euros anuales), y un 10 % en 2020 hasta los 850 euros (11.901 euros anuales).

Frente a la cuantía actual, 707,6 euros mensuales, la subida en estos años será del 20 % o de 142 euros al mes para los sueldos más bajos del país.

La subida de 2018, que se llevará al Consejo de Ministros de este viernes, afectará a 533.978 trabajadores, el 3,5 % de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social.

Tras la firma del acuerdo, sellado por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, Rajoy ha agradecido el esfuerzo y la colaboración de los agentes sociales y los ha animado a seguir trabajando para que la "recuperación llegue a todos".

Rajoy, que ha considerado el horizonte de subidas del SMI "razonable y sostenible", ha recordado que están ligadas a que la economía crezca al menos un 2,5 % cada año y se creen 450.000 empleos.

"Son límites prudentes", ha defendido Rajoy que ha pedido al resto de grupos políticos respaldo para el acuerdo.

España, ha querido subrayar, "es un gran proyecto compartido que mejora con el concurso de todos".

Desde los sindicatos CCOO y UGT han subrayado que el acuerdo es "muy positivo", y lo han señalado como el primer paso para poder mejorar los salarios de todos los trabajadores en el ámbito de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que aún existen muchas personas con trabajos a tiempo parcial o con nóminas que no les permiten llegar a final de mes, razón por la que ha defendido que el acuerdo sobre el SMI deberá trasladarse también a la negociación colectiva.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado que el pacto corrige la "anomalía histórica" de no contar con un salario mínimo que llegara al 60 % de la remuneración media del país conforme a lo establecido en la Carta Social Europea.

Desde las organizaciones patronales CEOE y Cepyme han insistido en que los salarios se suben cuando las empresas son productivas y competitivas, y han pedido "cuidar" a las empresas si se quiere que sigan manteniendo el ritmo de crecimiento del empleo actual.

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha defendido que son los empresarios quienes crean el medio millón de puestos de trabajo que se generan anualmente, razón por la que hay que "cuidar" a las empresas.

Mientras, el presidente de CEOE, Juan Rosell, para quien el acuerdo es "razonable y va en la buena dirección", ha destacado que ensanchar la diferencia entre los subsidios para desempleados y el salario mínimo permite combatir la economía sumergida.

El pacto sellado hoy detalla que la subida no se aplicará a los convenios colectivos que tengan el SMI como referencia para evitar "distorsiones económicas" dada la cuantía de las subidas.

Y subraya que la prioridad de la política económica "sigue siendo el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo" para "reducir la tasa de paro hasta niveles razonables y para que la recuperación llegue a todos los españoles".