El grupo español BBVA lidera la banca "on line" en Europa

BBVA España ha obtenido la mayor puntuación de Europa por sus servicios de banca "on line". Así lo confirma el estudio "2017 Online Banking Benchmark", publicado por Forrester Research, en el que se analizan los servicios bancarios vía web de 13 bancos europeos, entre ellos, entidades de Reino Unido, Francia, Turquía, Holanda o Italia. El banco turco de BBVA, Garanti, se asegura la segunda posición en el mismo ránking. En julio de este año, BBVA ya había obtenido la máxima calificación mundial por su app de banca móvil, tras un análisis a las apps de 53 entidades.

La banca "on line" de BBVA España ha obtenido una valoración final de 90 puntos sobre 100, que la sitúa 15 puntos por encima de la media europea (75). Forrester afirma que "BBVA crea valor para sus clientes de banca "on line" con herramientas sobresalientes para movimientos de dinero, una sólida funcionalidad de marketing y ventas, y sofisticados servicios de gestión del dinero, elaboración de presupuestos y asesoría financiera, todo integrado en su website". BBVA es el primer banco que obtiene 90 puntos, lo que supone un máximo histórico en esta categoría. Los servicios de banca "on line" que ofrece BBVA a sus clientes en España también se sitúan por encima de los de entidades de EE.UU., Canadá e India, según los informes de la consultora para cada uno de estos países. Esto significa que el Grupo BBVA ha recibido este año las mayores puntuaciones a nivel mundial entre todos los países analizados por Forrester hasta la fecha.

Avanzar hacia el futuro

Para Derek White, responsable global de Customer Solutions de BBVA, "ser reconocido como el proveedor líder en servicios de banca "on line" en Europa, después de haber conseguido la mayor puntuación mundial para nuestra app de banca móvil, es un reconocimiento tanto a la estrategia digital de BBVA como a la experiencia y conocimiento que tenemos en el banco para alcanzar estos logros". Según White, "a medida que avanzamos hacia un futuro en el que nuestros clientes harán mucho más que banca con nosotros, es clave contar con esta posición de liderazgo digital de modo que podamos atenderles de la manera que mejor les convenga y que se ajuste a su forma de vida". La banca "on line" de BBVA España ha obtenido la máxima calificación (100 puntos) en el área de movimientos de dinero "por sus funcionalidades para pagar cuentas, enviar dinero en tiempo real y realizar transferencias o pagos internacionales". Los servicios vía web de BBVA cuentan con mecanismos para acceder a transacciones pasadas y futuras, ofrecen búsquedas en lenguaje natural y un calendario interactivo para ayudar a los clientes a planificar mejor su día a día. Las entidades con perfil digital como BBVA sobresalen por ayudar a sus clientes a tomar mejores decisiones.