Una trayectoria con 25 años de experiencia

El Grupo Real I.S., con sede en la ciudad alemana de Munich, tiene una trayectoria de más de 25 años como proveedor de fondos especializado en la inversión inmobiliaria del banco alemán BayernLB. Como filial de Sparkassen-Finanzgruppe (el grupo financiero alemán que agrupa a las cajas de ahorro alemanas y otras empresas asociadas), el Grupo Real I.S. se encuentra entre las gestoras de activos líderes en el mercado alemán. Además de fondos de inversión alternativa (AIFs especiales y cerrados), el rango de productos y servicios ofrecidos incluye soluciones de fondos a medida, club deals (operaciones en las que diversos bancos participan como directores conjuntamente) y joint ventures (sociedades conjuntas). La compañía tiene activos bajo gestión de más 7.500 millones de euros. El Grupo Real I.S. tiene dos sociedades de gestión de capital alemanas (KVGs) reguladas por el Código Alemán de Inversiones de Capital (KAGB) y administra filiales en Francia, Luxemburgo y Australia.