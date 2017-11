Los economistas piden que no se cree alarmismo en Catalunya

El Colegio de Economistas de Catalunya pidió ayer no crear "alarmismo" en torno a la economía catalana para no dañar su crecimiento, y exigió "no especular" con previsiones económicas de cara a los próximos trimestres. En rueda de prensa, el presidente de la comisión de economía catalana de la entidad, Modest Guinjoan, y el miembro de la comisión Jordi Goula coincidieron en la dificultad de predecir cómo evolucionará la economía en los próximos meses, aunque han remarcado que será complicado apreciar cambios significativos. En este mismo sentido, Jordi Goula remarcó que la actividad en el mes de octubre ha sido agitada pero sin grandes incidencias: "El consumo en octubre ha sido normal pero con perfil bajo, ni catástrofes ni derrumbamientos".