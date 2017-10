El Congreso, salvo el PP, pide recuperar ayudas a parados mayores de 52 años

Todos los partidos políticos, a excepción del PP, han instado al Gobierno a recuperar el subsidio a los desempleados mayores de 52 años y a restablecer los criterios que se habían fijado antes de las reformas laborales de 2012 y 2013.

PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y UPN entre otras formaciones han apoyado hoy en el pleno del Congreso la proposición no de Ley del PSOE que pide restablecer estas prestaciones al colectivo de parados de más de 52 años por ser el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis económica.

La proposición no de Ley socialista insta a restablecer las condiciones que existían antes de las dos reformas laborales, especialmente en lo referente al umbral de renta para que se sitúe exclusivamente en el correspondiente a la persona beneficiaria y no en la unidad familiar.

También en referencia a la cotización a la Seguridad Social y a su duración, que se extendería hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo o hasta el cumplimiento de la edad de acceso ordinaria a la jubilación.

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha criticado el tratamiento que el PP ha dado a los parados con más dificultades de reinsertarse en el mercado laboral que "ralla en el ensañamiento".

"El paro no ha caído tanto como el gasto en prestaciones y hay más de 2 millones de parados que no reciben ninguna ayuda del Estado", ha dicho tras criticar que "año tras año se recorte el gasto en prestaciones".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno del PP suprimiera el subsidio para mayores de 52 años incrementando la edad de acceso hasta los 55 años.

Desde Unidos Podemos, la diputada María de Carmen Pita ha apoyado esta iniciativa pero ha criticado que el PSOE haya permitido el "sostenimiento" del Gobierno del PP y haga una "oposición simulada" al presentar una iniciativa que no es un proyecto de Ley.

El diputado de Ciudadanos José Cano ha censurado que el Gobierno del PP haya incrementado la tasa de paro de larga duración y ha aseverado que "hoy las campanas redoblan por los parados de más de 52 años" que "serán los pobres del futuro porque tendrán una merma del 40 % en su pensión".