Rubí refuerza la limpieza en sus polígonos de actividad económica

El Ayuntamiento de Rubí ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza de los once Polígonos de Actividad Económica (PAE) de este municipio. A través de este plan, entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre se realiza una limpieza a fondo de la totalidad de los PAE rubinenses. Los trabajos comenzaron en el PAE de Rubí Sur y acabarán a mediados del mes de octubre en el polígono de Can Rosés. Se trata de un refuerzo que el consistorio pone en marcha aproximadamente cada seis meses con el objetivo de asegurar el mantenimiento de los diferentes polígonos y que lleva a cabo el Servicio de Gestión de Residuos y el Servicio de Parques y Jardines. "Mantener los PAE en buenas condiciones también es una manera de fomentar la competitividad de las empresas y facilitar su proyección", manifestó la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez Gestión de Residuos destina un equipo formado por dos operarios y una furgoneta de caja abierta que se encarga de retirar desechos que el dispositivo ordinario con barredora no permite recoger. Concretamente, se limpian los residuos acumulados en espacios de uso público ya sea por la suma de actos de incivismo, por acumulaciones causadas por fenómenos meteorológicos o por abandonos..