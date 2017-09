El 70 % de los hogares españoles compra en Mercadona al menos una vez al mes

Mercadona ha ganado 1,2 puntos de cuota de mercado en el último año y concentra uno de cada cuatro euros gastados en gran consumo, un crecimiento que se explica por su elevado poder de "atracción", ya que consigue que siete de cada diez hogares españoles compren en sus tiendas al menos una vez al mes.

Así se desprende de un estudio sobre el sector de la distribución presentado hoy por la consultora Kantar, que apunta que la enseña valenciana creció en 1,2 puntos durante los ocho primeros meses de 2017, hasta el 24,1 %, casi tres veces más que su más inmediato seguidor, Carrefour, que subió dos décimas y representa el 8,7 %.

El ritmo constante de apertura de nuevas tiendas, su apuesta por la marca blanca y la publicidad "boca a oreja" son las claves del éxito de su modelo, según el director del sector Retail de Kantar Worldpanel, Florencio García, quien ha reconocido que no es habitual en otros países tener un líder tan destacado como ocurre en España.

En este sentido, ha subrayado el incremento registrado en el número de hogares que acuden a sus establecimientos para comprar al menos una vez al mes, que se sitúa ya en el 70,1 % (es decir, 12,3 millones de hogares), 12,8 puntos más que en 2010.

Le siguen DIA, que es visitada por el 38 % de los hogares; Carrefour, con un 30,9 %; y Lidl, que con un 29,7 % confirma también que mantiene una marcada tendencia al alza.

Los de Mercadona "son datos muy potentes", ha resaltado García, quien ha citado el ejemplo del País Vasco, región en la que empezó a entrar hace dos años aproximadamente y donde ya dos tercios de los hogares han visitado alguno de sus locales.

Una de sus últimas apuestas ha sido ofrecer "marcas exclusivas" que no se pueden encontrar en ninguna otra cadena en determinadas referencias, lo que les ha permitido "recuperar el halo de innovación y seguir estando de moda".

Carrefour, por su parte, logró volver a mejorar en cuota de mercado por el canal supermercado (con sus enseñas Express, Market y Bio) y por su fortaleza en el canal "online", pese a que el formato hipermercado en España sigue cayendo.

El grupo DIA registró entre enero y agosto un retroceso de tres décimas, hasta el 8,4 %, penalizado por el aumento de la competencia, sobre todo en sus modelos de tienda más clásicos, que es donde se concentra la caída de cuota.

"En algunos sitios antes no tenían competencia y sus tiendas estaban solas, pero ahora con esta carrera por abrir establecimientos están perdiendo esa ventaja", ha argumentado García, quien no obstante ha recordado los buenos resultados obtenidos en sus enseñas La Plaza y Clarel.

Eroski continúa en cuarta posición, con un peso del 5,5 % -tres décimas menos que hace un año- en el mercado de gran consumo, víctima de su pérdida de presencia en algunas regiones españolas con la venta de su superficie comercial a otras compañías.

Le sigue la cadena alemana Lidl, que sube dos décimas y alcanza ya el 4,3 %, y se convierte en la cadena que más compradores gana.

Detrás de este crecimiento se encuentra su estrategia dirigida a potenciar la venta de productos frescos, así como su apuesta por el textil.

El grupo Auchan ostenta la sexta posición y representa el 3,5 % de las ventas del sector, una décima menos que el pasado ejercicio, con la cadena inmersa en un proceso de "reinvención de formatos" e interesada en reforzar su negocio de comercio electrónico.

Desde la consultora Kantar han resaltado la importancia que todavía conservan los supermercados regionales, con una cuota conjunta del 11,3 %, ya que en la mayoría de comunidades autónomas al menos una enseña de este tipo se encuentra en su "top 3".