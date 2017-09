La patronal Cecot, sobre el 1-0, defiende que "consultar nunca debería dar miedo"

La patronal terrassense Cecot ha hecho público un comunicado en el que expresa su relación con respecto al próximo referéndum del 1 de octubre. Cecot mantiene un posicionamiento ambiguo evidenciando la variedad de criterios que aglutina. De este modo, la patronal que preside Antoni Abad no se muestra abiertamente a favor del referéndum, pero tampoco está en contra. En su comunicación se asegura que "consultar nunca debería dar miedo" y añade que "las leyes son la expresión de una voluntad popular y no un elemento de coacción o inmutabilidad", por lo que "pueden ser modificadas y actualizadas". "Nuestro posicionamiento respecto a las consultas, ya sean vinculantes o no vinculantes, y del que no nos hemos movido nunca es que desde la Cecot continuamos defendiendo el derecho de los ciudadanos a ser consultados como un elemento estructural de la calidad de la democracia. Y ser consultados no solo para una sola vez y para una sola pregunta", sostiene Cecot en su nota. A dos semanas de la consulta, el comunicado revela divergencias de opinión que impiden un posicionamiento más claro. La patronal también señala que "el amparo de las legalidades y la judicialización de los conflictos deberían ser el último recurso a utilizar si hay voluntad de resolverlos". Cecot avisa que "recurrir constantemente a las leyes para solucionar conflictos políticos se ha demostrado históricamente que no es una vía efectiva", en una crítica implícita al Gobierno.