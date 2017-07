CCOO y UGT ponen julio como tope para un acuerdo salarial

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, coincidieron ayer en que este mes de julio se acaba el plazo para cerrar un acuerdo en materia salarial para 2017, a la vez que señalaron que en septiembre deberían empezar ya a negociar con vistas a 2018 y en un "marco" diferente. En declaraciones a los medios tras la primera reunión de las ejecutivas del sindicatos tras la elección de Sordo, los dos líderes señalaron que el plazo "natural" para cerrar un acuerdo útil termina este mes y miran a septiembre para comenzar a negociar un acuerdo para 2018 que incluya más temas del marco laboral. "Hay que resolverlo ya: con acuerdo o sin acuerdo", enfatizó Sordo. "En julio se acaba de manera natural el proceso de negociación y en septiembre se comenzará a hablar ya de 2018", añadió Álvarez, que emplazó a reunirse cuanto antes con la patronal aunque, según dijo, no "tiene ninguna cita" esta semana. Álvarez insistió en que no se trata de un ultimátum sino de algo "lógico" y evitó valorar las posibilidades que existen de que se logre o no ese acuerdo. "Sería un brindis al sol".

Los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme llevan meses negociando sin lograr cerrar un pacto salarial para 2017.