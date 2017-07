BBVA crea Smart Business para la gestión y cobro en negocios

BBVA ha lanzado Smart Business, una solución tecnológica para pymes y autónomos que se integra con el TPV BBVA para dar solución a todas las necesidades de gestión de una empresa. En concreto, les permitirá facturar y organizar sus ventas, supervisar el negocio en tiempo real desde el móvil o gestionar inventarios, proveedores, almacenes y tiendas. Esta solución de BBVA integra dispositivos iPad e iPod touch de Apple, apps profesionales de Revo, además de lo último en impresoras y hardware de punto de venta de Star Micronics.

BBVA da un paso más en la transformación digital de sus clientes. Con esta nueva solución, los negocios tradicionales podrán estar a la altura de los más innovadores, ya que contarán con un moderno sistema de gestión del negocio que integra un puesto de caja avanzado, con el que podrán cobrar tanto en efectivo como con tarjeta. La solución está pensada para atender las necesidades de tres tipos de negocios diferentes: tiendas o negocios retail; bares, tiendas de comida y pequeños restaurantes y para restaurantes medianos con movilidad en sala y pedidos en cocina.

Los primeros contarán con un iPad, cajón de efectivo con impresora bluetooth integrada y TPV BBVA móvil contactless. En cuanto a las aplicaciones, podrán imprimir etiquetas, gestionar el inventario, recibir y traspasar pedidos entre tiendas y almacenes o modificar, eliminar y añadir productos. Los segundos, además de contar con todos estos servicios, podrán configurar los menús, los planos de mesas y los pagos por comensal. Los restaurantes medianos dispondrán de un iPad y cajón de efectivo estándar, un iPod touch o un iPad mini a escoger como comandero, dos TPVs BBVA móviles contactless y dos impresoras Star Micronics.

En movilidad

En cuanto a los servicios estos restaurantes podrán imprimir las comandas en la propia cocina y recibir los pedidos tanto desde las mesas como desde las terrazas, además de permitir el cobro en movilidad. Con ello, convierten una atención tradicional en un servicio más ágil. Tener todo integrado de la mano de BBVA y sus socios tecnológicos permitirá a los clientes ahorrar costes y tiempo, ya que no tendrán que gestionar la contratación ellos mismos. Además, no sólo podrán trabajar in situ, también a distancia gracias a un portal de configuración web con el que tendrán todos los datos disponibles estén donde estén. Las apps de Revo se encuentran disponibles en la App Store y, gracias a la plataforma iOS y al entorno Cloud, permiten trabajar offline y sincronizar en caso de una caída de la conexión de internet.