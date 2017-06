El 25% de empresas catalanas realiza investigación y desarrollo

Acc1ó, empresa para la competitividad de la Generalitat, destinará 43,3 millones de euros en ayudas a la innovación empresarial en 2017, cifra que aumenta un 24% la inversión de 2016, cuando fue de 35 millones. En rueda de prensa, el consejero delegado de Acció, Joan Romero, remarcó ayer que la promoción de la innovación es esencial para generar riqueza y ocupación en la economía y que por ello Acció cuenta con múltiples programas para conseguirlo.

La agencia pública para la competitividad de la empresa catalana de la Generalitat presentó ayer los resultados de la tercera edición de su Barómetro de la Innovación en Catalunya, que avalan dicha inversión. El barómetro ha encuestado un total 1.200 empresas catalanas, que contaban con una plantilla superior a los 9 trabajadores.

En concreto, el estudio indica que el 25,4% de las empresas catalanas encuestadas han desarrollado I+D durante el año pasado, mientras que en 2015 fueron el 24,1%. Además, el barómetro ha señalado que son las empresas industriales las que lideraron en 2016 la innovación empresarial, sector en el que el 39,4% destinó recursos al I+D, seguidas por las empresas de servicios, en las que el 37,3 % invirtió en I+D. Esta apuesta por la inversión se ha traducido en que el 54,6% empresas catalanas ha llevado a cabo algún tipo de innovación en 2016, mientras que en 2015 fueron el 54%.

Las más jóvenes

En concreto, las empresas que más innovaron fueron las más jóvenes, creadas hace menos de 5 años, y las más antiguas, con una trayectoria de más de 50 años. Asimismo, Romero quiso remarcar los resultados obtenidos entre las empresas exportadoras, entre las cuales el 53,7% innova en sus procesos productivos. En el caso de las no exportadoras, es el 46,3% las que llevan a cabo procesos de innovación.

Para el consejero delegado existe una relación vinculante entre la innovación y la internacionalización, puesto que cree que las empresas no pueden llegar a nuevos mercados si el producto que se ofrece no es competitivo y no aporta valor añadido. Los resultados potenciales que el estudio pronostica son el incremento de la facturación, el aumento de la productividad y el aumento del número de trabajadores entre las empresas que han apostado por innovar.

El informe evalúa el ritmo de incorporación de las nuevas tecnologías para la transformación digital por parte de las empresas catalanas. Así, el 22,6% de las empresas que ha innovado en 2016 ha incorporado tecnologías como el big data, el Internet de las Cosas (IOT), la realidad aumentada o la impresión 3D.

El apoyo a las pymes se articula a través de programas y ayudas que garanticen desde el acceso de las pymes a la innovación hasta incentivar grandes proyectos de innovación industrial. En este sentido, destacan por ejemplo los Cupones a la Innovación, (ayudas de

hasta 6.000 euros por pymes que empiecen a innovar), los Núcleos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental (un programa de ayudas que promueve la realización de proyectos de I + D individuales o cooperativos entre empresas, ya sea a nivel local como internacional) o las Comunidades Ris3cat (agrupaciones voluntarias de empresas y agentes del sistema de I + D e innovación catalán que, mediante proyectos de 3 años, crearán nuevos productos y servicios dando respuesta a las necesidades de la sociedad a través de la innovación).

Para impulsar el crecimiento de las start-ups catalanas, Acc1ó también cuenta por ejemplo con el Plan Sprint (un programa de aceleración para intensificar su internacionalización), al tiempo que incentiva que la innovación disruptiva que generan estas empresas se traslade a otras compañías mediante el programa Innovar a través de start-ups. Otra línea de actuación es Tecnio, el sello creado por Acc1ó que permite a las pymes catalanas saber dónde dirigirse en caso de necesitar tecnología.