El BBVA prevé que el PIB crezca el 3 % en 2017 y la tasa de paro baje al 17,3 por ciento

El servicio de estudios del BBVA ha mejorado su previsión de crecimiento económico y espera que el PIB crezca el 3 % este año, tres décimas más que su proyección anterior, y calcula que el empleo aumentará el 2,6 %, dejando la tasa de paro en el 17,3 %.

BBVA Research mantiene asimismo su proyección de crecimiento para 2018, en el 2,7 %, así como para el primer trimestre de este año, en el 0,8 %, una décima por encima de lo registrado en el trimestre anterior, según el informe "Situación España" presentado hoy.

El responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech ha explicado que la desaceleración de la demanda interna, del consumo y de la inversión en bienes de equipo no está siendo tan intensa como esperaban, al tiempo que hay otros componentes que la compensan, con un efecto neto positivo.

A su juicio, a esta mejora del crecimiento contribuirá una demanda global en aumento, la estabilidad del precio del petróleo, las tensiones geopolíticas de terceros países que ayudan al turismo español y el positivo tipo cambio dólar-euro.

También ayudarán unos tipos de interés en mínimos históricos "y sin subidas esperadas del Banco Central Europeo antes de finales de 2018" y una prima de riesgo que sigue baja pese a presiones geopolíticas.

Así, los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social en la construcción constatan "la esperada aceleración del sector inmobiliario", que ha pasado a ganar impulso, ha señalado.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la mejora de las exportaciones de bienes, pese a una cierta debilidad en Reino Unido derivada del Brexit, "que es más que compensada por el incremento a otras zonas".

Doménech asegura que también tienen un crecimiento a un ritmo saludable de las exportaciones de servicios no turísticos, así como las de los turísticos, gracias a las tensiones geopolíticas de países competidores.

"Estamos creciendo y ganando competitividad", ha asegurado Doménech, algo que ha atribuido en parte al diferencial de la inflación española, que sigue aún por debajo de la europea.

El esperado dinamismo del mercado laboral será insuficiente para recuperar los niveles precrisis al final de 2018, si bien se espera la creación de un millón de puestos de trabajo en los dos años, reduciendo así la tasa de paro al 15,6 %.

No obstante, Doménech ha calculado que actualmente el paro estructural está alrededor el 14 %, más del triple que muchos de los países del entorno, por lo que a su juicio es necesario adoptar medidas que estimulen la creación de empleo indefinido, como la puesta en marcha de la mochila austríaca.

"Reducir el desempleo estructural permitiría rebajar la deuda y déficit públicos, la presión fiscal y aumentar el gasto público per cápita", ha añadido.

BBVA Research mantiene la previsión de inflación media anual para 2017 en el 2,1 %, presionada al alza por la climatología adversa y el efecto base de los precios de la energía, que se moderará al 1,9 % en 2018.

Estas previsiones supondrían, alerta el estudio, que el diferencial de la inflación respecto a la zona euro se volverá desfavorable a finales de 2018.

Con este contexto, BBVA Research confía en que España alcance el objetivo de déficit del 3,1 % del PIB en 2017, siempre que se mantenga la política fiscal esbozada en los recién presentados presupuestos generales del Estado.

Asimismo, prevé que el déficit se sitúe en el 2,1 % el próximo año, de forma que España saldría del protocolo de déficit excesivo en 2018, aunque alerta de "importantes desequilibrios" como el elevado nivel de deuda pública.

"Con una política presupuestaria neutral, basta con dejar actuar el ciclo económico para alcanzar el objetivo de déficit", ha añadido Doménech.