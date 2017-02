Opinión económica

Josep Torres Prunyonosa

04.02.2017 | 04:21

Una flor no fa estiu

Aquesta setmana s'ha anunciat que una empresa catalana del sector dels videojocs ha estat comprada per 250 milions de dòlars. Malgrat que el sector dels videojocs és força diferent dels projectes empresarials que tenen com a base internet, això em fa pensar en la repercussió de notícies com aquesta en la...

