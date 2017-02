Netflix y Pokémon Go protagonizan un Mobile que superará los 100.000 visitantes

El consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, y el creador de Pokémon Go, John Hanke, encabezan el panel de ponentes del Mobile World Congress (MWC) 2017, que prevé superar por segundo año los 100.000 visitantes y abrirse a jóvenes y mujeres a través de nuevas actividades.

El Mobile, la mayor feria de tecnología móvil del mundo, organizada por la asociación de operadores GSMA, se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en el recinto ferial de Gran Vía de L'Hospitalet, donde expondrán sus novedades más de 2.000 empresas del sector procedentes de unos 200 países.

El fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, protagonista de las dos ediciones anteriores del MWC, no participará este año en el congreso, ya que los organizadores han optado por "rotar" y dar voz a otros ponentes de la industria móvil, entre los que figuran directivos de Nokia, Turner, Vivendi, Huawei, Kaspersky, NEC, Telefónica, Orange, AT&T o Tele2.

"Nos encantaría que Mark volviera, pero nos pareció que ahora tocaba hacer alguna cosa diferente", ha explicado en rueda de prensa el responsable de Marketing de GSMA, Michael O'Hara, acompañado del consejero delegado de la organización, John Hoffman, que este año celebra 25 años al frente del MWC.

Así, los ponentes estrella de esta edición, la décimo segunda que tiene lugar en Barcelona, serán Reed Hastings, primer ejecutivo de Netflix, la plataforma que ofrece películas y series de televisión de forma ilimitada para verlas en cualquier dispositivo conectado a Internet, y John Hanke, consejero delegado de Niantic, la empresa creadora del popular juego Pokémon Go.

En total, serán unas 2.200 las compañías que estarán presentes en el Mobile, que bajo el lema "The next element" (El próximo elemento) espera alcanzar este año los 101.000 asistentes y atraer a 3.900 medios de comunicación y 160 delegados de todo el mundo.

Otras de las empresas que un año más mostrarán aquí sus novedades en el ámbito de la movilidad son Microsoft, Mercedes, Seat, Ford, IBM, Oracle, Sony, Verizon, Visa, Vodafone, ZTE, SAP, Samsung, Lenovo, Intel o HTC.

John Hoffman ha destacado el enorme impacto que tendrá la celebración de esta feria, que dejará 465 millones de euros en Barcelona y su área metropolitana y permitirá crear 13.200 puestos de trabajo temporales.

En estos doce años en Barcelona, el congreso ha generado un impacto económico de casi 4.000 millones de euros y ha contribuido a la creación de más de 100.000 empleos parciales, principalmente en el sector servicios.

"Es importante para nosotros reconocer este impacto y que entendáis que acoger una cosa como el Mobile realmente aporta valor", ha subrayado Hoffman.

El MWC abordará este año cuestiones como las redes móviles, el Internet de las Cosas (IoT), los nuevos contenidos para móviles, el desarrollo sostenible o la cuarta revolución industrial, y presentará diversas novedades.

Una de ellas es la organización, por primera vez, del Youth Mobile Festival (YoMo), un programa que tendrá lugar en Fira Montjuïc y que busca implicar a los jóvenes de 10 a 16 años, y especialmente a las chicas, en las áreas de ciencias, matemáticas, diseño, arte o tecnología.

Según Michael O'Hara, se prevé la asistencia de unos 16.000 niños de toda España a este festival, que ofrecerá cuatro días de actividades para los más jóvenes, como exposiciones, charlas o teatro.

GSMA también organizará por primera vez el Women 4Tech, un foro centrado en el papel de la mujer en el mundo tecnológico que pretende "cubrir la brecha de género" existente en el sector.

El MWC se complementará con el encuentro internacional de emprendedores 4YFN, que tendrá lugar en Fira Montjuïc y que en su cuarta edición prevé reunir a 20.000 asistentes, 500 inversores y 600 expositores.

John Hoffman ha agradecido el apoyo y el trabajo de todas las instituciones públicas para hacer posible el éxito del Mobile y ha hecho especial hincapié en los buenos resultados del plan de seguridad establecido el último año, que confía que se repitan este 2017.

Respecto a los problemas de movilidad que se registraron en 2016 con la huelga de los trabajadores del Metro, Hoffman ha indicado que GSMA no interviene en conflictos laborales, pero que anima a la dirección de TMB y a los sindicatos "a llegar a acuerdos amistosos" que eviten nuevas jornadas de huelga durante el congreso.

"Nosotros no tomamos partido, querríamos una armonía pacífica y que el transporte público se aprovechara al máximo para trasladar a los asistentes al Mobile y que éstos tengan un buen recuerdo cuando vuelvan a casa del sistema de transporte y de seguridad", ha manifestado.