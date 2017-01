Opinión económica

Gabriel Izard

14.01.2017 | 04:21

Canvis i regulacions

Quan el 2006 la petita empresa de Cafes Britt de Costa Rica va llençar una campanya de màrqueting amb un eslògan "Juan Valdez toma café de Costa Rica" s'enfrontava a la possible demanda de l'agrupació d'empreses del cafè colombianes per ús del nom del personatge creat a 1959 per tal de...

SUSCRIPTOR