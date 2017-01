Hem aprés alguna lliçó de la crisis

Opinión económica

Josep Torres Prunyonosa

07.01.2017 | 04:21

Sembla que l'economia ha deixat enrere els temps foscos d'aquesta llarguíssima crisis que encara estem acabant de pair, particularment per les seqüeles que ha deixat en forma d'aturats de llarga durada. Però sembla que tot comença a semblar-se a com era abans de la crisis. Ja cal fer reserva per tornar a menjar a alguns...

SUSCRIPTOR