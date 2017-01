New York incluye a Reempresa entre las mejores prácticas de desarrollo municipal

Redacción

06.01.2017 | 16:58

Albert Colomer, director del Programa Reempresa, que impulsa la patronal terrassense Cecot.

El informe Innovation and the City publicado por la New York University Wagner incluye la iniciativa catalana Reempresa entre los quince mejores ejemplos a nivel mundial de políticas de desarrollo municipal analizadas por el grupo de expertos del Center for an Urban Future para este 2016. Reempresa (www.reempresa.org),impulsada por la patronal...

SUSCRIPTOR