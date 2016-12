Sami Claret recibe el premio Onion al emprendedor del año

"Si hace unos años atrás me dicen que un cervecero catalán y uno vasco, mi socio, acabamos haciendo la cerveza que nosotros queremos en una planta de última tecnología en Guadalajara, no me lo hubiera creído". Son palabras del cervecero vallesano Sami Claret, responsable de Nómada Brewing, distinguido en 2016 con el Premi Onion al Emprenedor de l 'Any, que organiza esta red de emprendedores con sede en Sabadell.

Esta empresa, artesana, ha cerrado recientemente una alianza con la multinacional Mahou-San Miguel, y se ha expandido internacionalmente sin perder sus valores originales. Claret destacó que con su proyecto de crecimiento quiere romper la barrera entre el cervecero industrial y el artesano. "Para mí el acuerdo con Mahou-San Miguel no es un final sino todo lo contrario: ahora empieza todo. Tengo a mi disposición una oportunidad única para hacer lo que a mí me gusta: hacer buena cerveza", dijo.

La trayectoria del sabadellense Sami Claret comenzó cuando, junto con su socio Javi Aldea, fundaron la empresa cervecera Nómada Brewing. Su apuesta por la innovación y la calidad los situó (según Ratebeer) entre las cinco cerveceras noveles del mundo. En 2013 recibieron el premio a los mejores cerveceros "craft" del Estado.