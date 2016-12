Las operadoras de tragaperras rechazan la subida de tasas

Las empresas operadoras de máquinas recreativas denunciaron ayer que se enteraron por la prensa del incremento de la tasa del juego, que propone el Govern en sus presupuesto, y exigen a la Generalitat diálogo en materia fiscal. La Asociación de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas (Europer) recordó, en este sentido, que más del 30% de las empresas del sector del recreativo en Catalunya han cerrado durante la crisis y afirmó que la previsión de aumento de ingresos realizada por la Generalitat en el proyecto de presupuesto no se cumplirá. La multinacional terrassense Cirsa, por su parte, declinó ayer hacer valoraciones hasta que no se aprueben los presupuestos autonómicos.

Europer celebró el pasado jueves su cena de Navidad en Barcelona, que reunió a las principales pymes del sector. En su intervención Albert Sola, presidente de Europer, recordó que durante la crisis "el parque de máquinas ha bajado un 20%, la recaudación se ha reducido un 40%, el empleo generado por el sector ha caído un 10,6% y el número de empresas ha decrecido un 32%". Sola añadió que "durante la crisis desde el sector del recreativo pedimos reiteradamente al gobierno de la Generalitat que ante los rigores del entorno aplicara una bajada de la tasa de juego. Ahora, vista la recaudación y la marcha del sector, podemos afirmar que no atender a nuestra petición no ha sido rentable ni para el sector ni para la administración, dado que los tributos recaudados han caído ostensiblemente". Para el presidente de los empresarios del recreativo, "ahora desde la administración autonómica nos imponen una subida de la tasa sin haber dialogado previamente con el sector. Es obvio que el alza del 10% de la tasa que propone los presupuestos de la Generalitat acelerará la caída del sector y provocará menos ingresos para la administración". Albert Sola afirmó rotundamente que "no se puede ahogar a las empresas con impuestos. La previsión de doce millones de crecimiento de ingresos no se producirá, todo lo contrario, caerá. Somos un sector que siempre ha pagado sus impuestos, pero en este caso se nos impone una subida fiscal sin hablar, no nos han preguntado qué hacer para llevar a cabo reformas en el sector que permitan poder pagar más impuestos". Sola cerró su intervención recordando que "el mundo de recreativo está formado por empresas familiares catalanas a las que desde la administración se están cargando. El sector parece moneda de cambio para componendas entre partidos. Pedimos reflexión para hablar de qué cosas hacer y que se nos compense por este subida unilateral". Al cierre del acto, Albert Sola mostró su agradecimiento a la empresa terrassense Unidesa, Novomatic, Gigames, Recreativos Franco y Orenes por haber patrocinado el evento.

Alrededor de 11 mil máquinas

Europer es miembro de la patronal Pimec y representa a un centenar de pequeñas y medianas empresas y compañías familiares del sector del ocio y el recreativo. Estas empresas suman alrededor de 11.000 máquinas recreativas tipo B que hay en Catalunya y dan empleo a más de 1.000 personas. La Asociación Europer, que fue fundada en 1989, defiende los intereses de la empresas operadoras ante la administración así como propugna un sector basado en máquinas de ocio alejadas de las apuestas de gran cuantía.