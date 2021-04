Frontennis. Campionat d'Espanya sub-22

22.04.2021 | 04:00

Víctor Modenes i Albert Domínguez, del CN Terrassa, van contribuir en la setena plaça de Catalunya en el Campionat d'Espanya sub-22 en modalitat olímpica celebrat a Canals (València). Modenes i Domínguez van accedir a quarts de final en batre l'Aragó per 2 sets a 0 i perdre contra Canàries per 0 a 2. A quarts, la dupla local va perdre amb Canàries "B" per 2 a 0. Aquest resultat va situar Catalunya en el setè lloc de la classificació.