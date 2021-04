Sergi Arranz es retroba amb el gol quatre mesos després

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

22.04.2021 | 04:00

Al camp del Granollers, el davanter centre del Terrassa FC Sergi Arranz va viure un dels moments de més felicitat personal de tota la temporada. El punta figuerenc està treballant de manera incansable juntament amb els seus companys per dur l'equip a l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF, la categoria de nova creació que esdevindrà la quarta en importància del futbol espanyol.

Com bé sap tant ell com el seu entrenador, els davanters viuen de ratxes. I aquesta temporada no està travessant per una ratxa especialment prolífica pel que fa als gols. En va marcar només quatre en tota la temporada regular. De fet, no marcava des del dia 13 de desembre de l'any passat. Tot i ser un dels futbolistes més utilitzats de la plantilla, Sergi Arranz havia perdut la titularitat en alguns partits. I quan semblava que podia començar a dubtar de la seva capacitat golejadora, diumenge passat va tornar a marcar quatre mesos i cinc dies després del seu darrer gol. Va ser el 0 a 2 que va encarrilar la valuosa victòria del Terrassa a Granollers, una victòria que ha deixat l'equip en posicions d'ascens i ha renovat la il·lusió en l'equip des de totes bandes.

El davanter empordanès va celebrar el seu cinquè gol de l'exercici com mai. A la imatge se'l pot veure dedicant-li la diana al seu exentrenador Xevi Molist, amb qui l'uneix una bona amistat. Conscients de com necessitava el futbolista aquell gol, els seus companys van córrer a abraçar-lo. També ho va fer el seu actual entrenador, un Juanjo García que mai no ha deixat de confiar en el seu jugador, de qui sempre ha destacat la seva qualitat i la seva professionalitat.

Una celebració efusiva

Arranz no marcava des de la novena jornada, el dia del 4 a 0 a l'Olímpic davant la Pobla de Mafumet. "Als davanters ens miren pels gols. Feia més d'una volta que no marcava i al final ho he aconseguit. Per nosaltres cada partit és l'últim. Estic molt content de poder seguir ajudant a l'equip. Aquest gol em donarà molta confiança".

El figuerenc està convençut que el canvi d'imatge i de resultats del Terrassa durà l'equip a l'ascens. "Des del partit que vam perdre a Manresa, l'equip s'ha ajuntat. Intentem complicar-nos menys que abans. Tenim qualitat i si juguem fàcil i a un o dos tocs, estem destinats a acabar dalt. Ara toca fer-nos forts a casa aquest diumenge davant del Girona i sumar la tercera victòria consecutiva", diu. I afegeix: "Si guanyem els quatre partits que ens queden pujarem. El futbol dona moltes voltes. Quan marques ets el millor i quan no marques el pitjor. I a nivell d'equip passa el mateix. Semblava que estàvem molts i ara mateix, penso que no hi ha cap equip que vulgui jugar contra nosaltres", rebla el terrassista.