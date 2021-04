El projecte de la nova piscina coberta del CN Terrassa, en marxa

Instal·lacions

22.04.2021 | 04:00

El Club Natació Terrassa ha rebut aquesta setmana el projecte bàsic per a la construcció d'una nova piscina coberta de 34x25 metres de mans de l'estudi d'arquitectura D'Aura Arquitectura. Joan Ramon Rius i Núria Ayala, especialistes en projectes esportius aquàtics, van lliurar el document a la delegació del club, formada pel president Jordi Martín, la vicepresidenta esportiva Cristina Rey i el vicepresident de l'àrea d'instal·lacions Enrique Lupiáñez.

El projecte, un dels compromisos que havia adquirit l'actual junta directiva, contempla una làmina d'aigua de 34x25 metres amb diverses possibilitats d'ús. Permet acollir qualsevol partit de waterpolo masculí o femení, així com competicions de natació en piscina de 25 metres. També permet muntar dos camps de waterpolo de categories inferiors, un camp i nou carrils de natació o fins i tot 14 carrils de natació de 25 metres. Consta, també, d'una passarel·la transversal dins de l'aigua d'una amplada d'un metre.

Instal·lació multifuncional

Es tracta, doncs, d'una piscina multifuncional que significarà un salt qualitatiu per a la pràctica dels esports aquàtics per als socis de l'entitat terrassenca. Així mateix, suposarà un increment de la làmina d'aigua de la qual gaudiran els socis, que disposaran de més espai per desenvolupar activitats aquàtiques, una activitat física sense impacte articular que comporta una millora de la salut i la qualitat de vida. També els esportistes de les diferents categories se'n beneficiaran.

El projecte d'aquesta nova piscina es podrà realitzar a mig termini, en el marc d'una propera legislatura. Amb aquesta documentació, però, l'entitat terrassenca ja pot iniciar la fase de comunicació i de sol·licitud de la llicència d'obres municipal, així com engegar les gestions amb els organismes oficials per al seu finançament, que es durà a terme de forma compartida amb el club.

Els arquitectes Joan Ramon Rius i Núria Ayala, de l'estudi D'Aura Arquitectura, són grans especialistes en la realització de projectes esportius aquàtics més o menys singulars. Han rebut diversos reconeixements durant la seva trajectòria. Van ser guardonats, per exemple, amb el primer premi al concurs de la piscina coberta del Complex Esportiu de Cártama (Màlaga) i amb el tercer premi al concurs de la piscina coberta del Complex Esportiu Municipa de Mira-sol (Sant Cugat), així com també en el concurs de la piscina coberta del poliesportiu de Sant Pau del Camp. Així mateix, van ser els autors de la reforma de l'actual piscina de les instal·lacions del Club Natació Olot.