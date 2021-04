Neix l'acadèmia Atletrix

Tennis

Després de mesos de treball, ahir es va anunciar la fusió de Forctis i Trix per formar l'Atletrix Academy. En l'acte celebrat a la pista 1 de l'Atlètic es va presenta r la nova aposta del club per seguir millorant la formació en les etapes inferiors en col·laboració amb Trix Tennis, acadèmia centrada en l'alt rendiment.

L'acte va comptar amb la presència de Josep Maria Biosca, president de l'Atlètic, que va donar la benvinguda a tots els membres de Trix. Després va arribar el torn del president de la secció de tennis de l'entitat de Can Salas, Toni Borrull, que va explicar la gestació de la unió i la va valorar molt positivament.

L'acte va comptar també amb la presència del director general del club, David Valeriano, que va assenyalar que li feia "especial il·lusió pel seu passat com a tenista" i que aquesta nova unió "permetrà molts més èxits del planter". Per la seva banda, el director tècnic de la secció de tennis, Quim Rovira, va explicar com d'atractiu és "treballar amb Trix" i que aquesta unió "és la cirereta del pastís per convertir l'Atlètic en un espai d'alt rendiment".

Grans possibilitats

Per últim, un dels fundadors de Trix, Oriol Comadran, va destacar les grans possibilitats que els ofereix l'Atlètic, "el gran ambient que hi ha i les seves ganes de demostrar del que són capaços". També va agraïr la confiança dels jugadors i pares en ells. El seu soci Arnau Baldebey, per la seva banda, va parlar que la missió de Trix era "treure el millor de cada jugador i que l'Atlètic és el lloc ideal per fer-ho".

A continuació es va dur a terme sobre la mateixa pista la fotografia oficial, així com un exercici de demostració per part dels nous membres de l'Atlètic, els jugadors de Trix.

D'aquesta manera, la secció de tennis de l'Atlètic es veurà modificada en l'apartat de la seva escola de competició. Atletrix recull el testimoni de Forctis per tal de continuar formant els jugadors terrassencs i donar també un nou impuls a la secció. La resta d'etapes de l'escola de tennis es mantindran com fins ara.

Per la seva banda, Trix manté els seus jugadors d'alt rendiment que competeixen a nivell individual però passaran a entrenar diàriament a les instal·lacions de Can Salas.