El Terrassa FC jugarà a les 18 hores a casa

Futbol. Tercera Divisió

21.04.2021 | 04:00

El duel d'aquest diumenge a l'Estadi Olímpic entre el Terrassa FC i el Girona "B" corresponent a la tercera jornada de la fase d'ascens directe a la Segona Divisió de la RFEF es jugarà a les 18 hores i no a les 17 com venia sent habitual fins ara en els partits que els terrassistes jugaven a casa. Aquest serà a partir d'ara el nou horari de l'equip que entrena Juanjo García, que jugarà també el diumenge 9 de maig a les 18 hores davant de l'EC Granollers. Si els terrassistes no acabessin entre els dos primers i haguessin de jugar alguna eliminatòria com a locals, mantindrien aquest nou horari estiuenc. D'altra banda, el San Cristóbal rebrà diumenge al Sant Andreu en partit corresponent a la fase de promoció d'ascens. L'horari d'aquest partit es veurà modificat per motius televisius. Es retardarà mitja hora i començarà a les 12.30 hores, ja que l'oferirà en directe Canal Terrassa a través de la Xarxa de Televisions Locals.